Kireç tutmuş muslukları bu yöntemle temizleyince leke bırakmıyor! İşte muslukları pırıl pırıl eden o formülün sırrı

Muslukları kireç mi bağladı? Çıkmayan kireç lekesini tek seferde pırıl pırıl eden yöntem bulundu! Bu formülü uygulayınca çıkan sonuç sizi çok şaşırtacak? Kireç tutmuş muslukları temizlemek için bu yöntemi hiç kullanmadınız. Musluğu ayna gibi gösteren o formülün sırrı nedir? İşte tüm merak edilenlenler...

KİREÇ TUTMUŞ MUSLUKLARI PIRIL PIRIL EDEN FORMÜL

Bu yöntem kireçleri çözecek ve aynı zamanda kireç tutmayı uzun süre engelleyecektir. Kireç tutan muslukları bu yöntemle temizleyin gözlerinize inanamayacaksınız. Bu yöntem musluklarınızı ömür boyu kireçten koruyacak. Banyo ve mutfakta bulunan muslukların kullandıkça kireç tutması çok normal.

Fakat bu kireçleri temizlemezseniz uzun süre kaldığında geçmesi iyice zorlaşmaktadır. Bu yüzden mutlaka düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Musluklar su ile temas halinde olduğu için suda bulunan kireçten dolayı bu hale gelirler. Tabaka haline dönüşen kireçler musluğun su akışını bile engelleyebilir.

Muslukların belirli aralıklar ile temizlenmesi şarttır. Bu yöntemi deneyin musluklarınızdaki kirecin tamamı çözülecek. Uzun süre kireçlenmesini engelleyecek.

MUM YÖNTEMİ İLE KİREÇLERDEN KURTULUN!

Banyo ve mutfaktaki musluklarda kireç oluşumu çok fazla karşılaşılan bir durumdun. Evde bulunan doğum günü pastası mumu ile musluklarda oluşan tüm kireci temizleyebilirsiniz.

Mumu muslukların üzerine sürün ve daha sonra mikrofiber bir bez ile kurulayın. Musluklar adeta parlayacak ve uzun bir süre de kireç tutmayacaktır.

SİRKE VE TUZ YÖNTEMİ KİREÇ TUTMAYI ENGELLER

Muslukların kireç tutmaması için bazı yöntemler de denenebilir. Sirke kireci çözmek için oldukça kullanılan bir yöntemdir. Öncelikle sirkeyi bir sprey kutusuna koyun. Ardından içerisine biraz su ekleyin.

Daha sonra bu karışımı musluklara sıkın. Bir süre bekletin. Daha sonra bez ile iyice ovalayın. İşte bu şekilde parlayan musluklara sahip olabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise tuz yöntemi. Tuz ile kireçleri kolayca çıkarabilirsiniz. Su ile tuzu karıştırıp macun kıvamına getirin. Ardından macunu muslukların üzerine sürün. Ilık su ile durulayıp silin.