Kısa Bacakların Daha Uzun Görünmesini Sağlayacak Tüyolar

Arkadaşlarınız ile birlikte çekindiğiniz fotoğraflara bakarken kendinizde eksikler buluyor ve üzülüyor olabilirsiniz. Ama üzülmeyin uzmanlara göre görünüşünüzde daha şık durmanızı sağlayacak tüyoları paylaşmak istedik. Kısa bacakların daha uzun görünmesini sağlayacak tüyolar.

Kısa Bacakların Daha Uzun Görünmesini Sağlayacak Tüyolar
Kısa Bacakların Daha Uzun Görünmesini Sağlayacak Tüyolar
Editör: Süleyman Daban

Dünyanın en uzun bacakları 52 inçten fazladır. Elbette bu sonuçları herhangi bir teknikle elde etmek imkansızdır. Ama en azından bacaklarınızın gerçekte olduğundan daha uzun göründüğü yanılsamasını yaratabilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok, herhangi bir ameliyat ya da başka korkunç bir şey yok.  Sadece kıyafetlerinizin rengi ve uzunluğu bile görünüşünüzü çarpıcı biçimde değiştirebilir. Kısa bacakların daha uzun görünmesini sağlayacak tüyoları sizinle paylaşmak istedik.

1. Ayak Parmaklarınızı Kapatan Alçak Ayakkabılar

1. Sadece ayak parmaklarınızı kapatan alçak ayakkabılar daha iyi sonuç verecektir. Yüksek vampirli ayakkabılar işe yaramaz.

Sadece ayak parmaklarınızı kapatan alçak ayakkabılar daha iyi sonuç verecektir. Yüksek vampirli ayakkabılar işe yaramaz.

2. Kısa Pantolon Giymekten Kaçının

Kısa pantolonlar bacaklarınızın daha kısa görünmesini sağlar. Ancak uzunluk konusunda aşırıya kaçmayın, pantolonun alt kısmı kırışmamalı.

Kısa pantolonlar bacaklarınızın daha kısa görünmesini sağlar. Ancak uzunluk konusunda aşırıya kaçmayın, pantolonun alt kısmı kırışmamalı.

3. Gömleği İçeri Sokmayı Deneyebilirsiniz

Gömleğinizin içine sokmayı deneyebilirsiniz. Bu, üst vücudunuzun daha kısa görünmesine yardımcı olacaktır.

Gömleğinizin içine sokmayı deneyebilirsiniz. Bu, üst vücudunuzun daha kısa görünmesine yardımcı olacaktır.

4. Dikey Şeritler Seçin

Yatay olanları değil, dikey şeritleri seçin. Bacaklarınızın görsel olarak daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

Yatay olanları değil, dikey şeritleri seçin. Bacaklarınızın görsel olarak daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

5. Düşük Bel Pantolon Giymekten Kaçının

Düşük bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonları tercih edin. Size ekstra uzunluk verecektir.

Düşük bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonları tercih edin. Size ekstra uzunluk verecektir.

6. Tek Renkli Kıyafetler Giymeyi Deneyin

Tek renkli kıyafetleri deneyebilirsiniz. Daha iyi görünmesi için aynı rengin farklı tonlarını kullanmayı unutmayın.

Tek renkli kıyafetleri deneyebilirsiniz. Daha iyi görünmesi için aynı rengin farklı tonlarını kullanmayı unutmayın.

7. Dar Kot Pantolonlar Bacakları Daha Uzun Gözükmesini Sağlar

Dar kot pantolonlar bacakların daha uzun görünmesini sağlar, özellikle de koyu renkliyse.

Dar kot pantolonlar bacakların daha uzun görünmesini sağlar, özellikle de koyu renkliyse.

Rahatlamak İçin Esneme Hareketleri!Rahatlamak İçin Esneme Hareketleri!Sağlık
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