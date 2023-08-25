Papayanın faydaları nelerdir? Papaya zayıflatır mı? Papaya ve çekirdekleri nasıl tüketilmeli?

Papaya meyvesi, göz alıcı rengi ve tatlı tadının ötesinde büyük sağlık yararlarına sahip bir doğal mucizedir. İçeriğinde bulunan papain adlı bileşen sayesinde vücuda pek çok iyileştirici etki sunar. Ayrıca papaya meyvesi, kilo verme sürecine de destek olabilir. Nasıl mı? İşte papaya meyvesinin faydaları ve kilo verme konusundaki rolü hakkında bilmeniz gerekenler...

PAPAYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Papaya meyvesi, sindirim sistemi için harika avantajlar sunar. Sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlık problemlerini çözer, şişkinliği azaltır ve mide rahatsızlıklarına, gaz sızdırmazlığına ve ülser gibi sorunlara iyi gelir. Ayrıca antioksidanlar, karoten, çeşitli vitaminler, potasyum, magnezyum, pantotenik asit, folat ve lif gibi besin maddeleri içerir.

Vücudu arındırır, yağ yakımını destekler, tokluk hissi sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını korur. Cildi korur, yaşlanmayı geciktirir, saç sağlığını destekler ve şeker hastalarına fayda sağlar.

A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor gibi besin maddelerini bolca içermesinin yanı sıra zayıflamayı desteklemek ve selülit görünümü ile savaşmak için kullanımı da oldukça etkilidir.

PAPAYA ZAYIFLATIR MI?

Papaya meyvesini kilo verme amacıyla haftada iki gün uygulayabileceğiniz bir rejimle kullanabilirsiniz. Rejim, dikkatlice hazırlanan bir kahvaltıyla başlar.

İdeal olarak bu kahvaltıda yulaf veya buğday tohumu eklenmiş soya veya yulaf sütü tüketebilirsiniz. Ardından taze ve olgunlaşmamış bir papaya seçerek bunu salata şeklinde tüketebilirsiniz.

Öğle yemeğinde tam buğday salatası ve akşam yemeğinde sebze suyu tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde papaya ve ananas suyu hazırlayarak tüketebilirsiniz.

PAPAYA VE ÇEKİRDEKLERİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Papaya çekirdekleri, vücudun yağ emilimini düzenlemeye yardımcı olurken, böbrek yetmezliği sırasında böbreklere destek sağlar, toksinleri ve bağırsak parazitlerini yok eder.

Ayrıca siroz riskini azaltabilir. Bunların yanı sıra, papaya çekirdekleri sindirim sistemini destekler, cilt problemlerine iyi gelir ve yağların dengelenmesini sağlar.

Papaya meyvesini yıkadıktan sonra soyarak ve çekirdeklerini çıkartarak tüketebilirsiniz. Meyve sıkacağında suyunu çıkararak da içebilirsiniz. Ancak bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir, hamilelikte ve kronik hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Papaya çekirdeklerini parçalayarak veya meyve sıkacağında sıkarak da tüketebilirsiniz. Papaya'nın zayıflama ve sağlığınıza katkılarından faydalanmak için haftada iki gün papaya rejimini uygulayabilirsiniz.