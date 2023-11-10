Şişkinlik Yapan Baklagillere Son! Baklagillerin Gaz Yapmasını Engelleyecek Müthiş Yöntem!

Baklagiller evimizde sıklıkla pişirdiğimiz ve tükettiğimiz besinler arasındadır. Yediğimizde pişman olduğumuz, yemediğimizde ise aklımızın kaldığı baklagiller gazını alabileceğinizi biliyor muydunuz? Yediğimizde şişkinlik ve rahatsızlık hissi veren baklagiller vücudumuzda gaz oluşmasına neden olur. Peki, bununla baş etmenin bir çaresi yok mu? Elbette var, gelin baklagillerin gaz yapmasını engelleyecek müthiş yöntemlere birlikte bakalım.

Şişkinliğe Son!

Baklagillerinizi fermente ederek, aslında bir ön sindirim hazırlamış oluyorsunuz. Böylece sindirilmesi zor baklagilleri ön sindirimden geçirerek daha sağlıklı besinler elde edebiliyorsunuz. Bazı yemekler tüketildikten sonra şişkinlik yapabilir. Özellikle bu yemekler, bağırsaklarda gaz yaparak rahatsızlık hissi yaratabilir. Kuru fasulye, nohut, barbunya, yeşil mercimek gibi kuru baklagiller sindirimi güç olan rafinoz denilen bir bileşen içerir. Rafinoz, midede sindirilemez ve ince bağırsaklardan kalın bağırsağa sindirilemeden geçiş yapar. Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sindirilerek karbondioksit ve metan gazının açığa çıkmasına neden olur. Baklagiller genelde insanların midesinde ve bağırsağında şişkinlik yapar. Baklagillerin içerisinde barındırdığı bileşenler midemizde ve bağırsaklarımızda hazmedilmez ve sindirilemez. Hazmedilmeyen ve sindirilemeyen bu bileşenler ise bağırsağımızda çeşitli gazlara neden olur. Peki, bu gazların önlenmesi için ne yapabiliriz? İşte detaylar…

Baklagillerin Gazını Bu Yöntemlerle Alın!

Kuru Fasulye İçin: Kuru fasulyenizi bir ıslatma kabına koyun. Daha sonra üzerine kaynar su koyarak ıslanmasını sağlayın. Nohutlarınızın üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin. Kaya tuzu kuru fasulyenin gazını alacak en iyi yöntemlerden biridir. Kaya tuzu ve kaynar suda kalan kuru fasulyenizi 1 saat kadar bu suda bekletin ve süzün. Süzdükten sonra tekrar kaynar su ekleyin. En iyi sonucu alacaksınız.

Yeşil Mercimek İçin: Mercimeklerinizi bir ıslatma kabına alın. Daha sonra üzerine kaynar su koyarak güzelce ıslayın. Mercimeklerinizin üzerine 1 adet limonun suyunu sıkın. Limon suyu mercimeğinizdeki gazı alacak en iyi yöntemdir. Limonlu kaynar suda mercimeklerinizi 1 saat kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz mercimeklerin suyunu süzün ve süzdüğünüz mercimeğin üzerine tekrar kaynar su ekleyin. Bu yöntemle en iyi sonucu alacaksınız.

Nohut İçin: Nohutlarınızı bir ıslatma kabına alın. Daha sonra içerisine kaynar su ekleyin ve iyice ıslanmasını sağlayın. Ardından salatalıkları dilimleyerek nohutlarınızın üzerine koyun. Salatalık nohutların gazını alacak en iyi yöntemler arasındadır. 1 saat kadar nohutlarınızı, salatalıklı kaynar suda bekletin. 1 saatin sonunda suyu süzerek yeni bir kaynar suyla bir müddet daha bekletin. Bu yöntemle nohutlarınızdan maksimum verim alacak ve gaz problemini çözmüş olacaksınız.