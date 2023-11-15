Tek Seferde Tüm Narları Ayıklayın! Narı Sakın Karpuz Gibi Bölmeyin

En sevilen lezzetlerden biri olan narı ayıklamak hiçte kolay değil! Hele ki lekesi bir yere sıçradığından çıkması zor olan narı aslında ayıklamak kolay sadece biz zoru seçiyoruz! İşte dünyanın en basit nar ayıklama yöntemi

Tek Seferde Tüm Narları Ayıklayın! Narı Sakın Karpuz Gibi Bölmeyin
Tek Seferde Tüm Narları Ayıklayın! Narı Sakın Karpuz Gibi Bölmeyin
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Etrafı sert kabukla çevrili olan nar tane tane bir meyve ancak tam bir antioksidan deposudur. Kış aylarında özellikle iltihap için önerilen narı ayıklamak herkese zor geliyor! Hemen hemen herkes nar ayıklarken etrafı leke içinde bırakıyor. 

Tek Seferde Tüm Narları Ayıklayın!

Ancak tek seferde tüm narları ayıklamak oldukça basit. Tek yamanız gereken haberimizi ve maddeleri çok dikkatli okumak. Öncelikle narı sakın karpuz gibi tam ortadan bölmeyin. Narı tahta bir kaçıkla her yerine vurun. Akabinde narın tam tepe kısmını yuvarlak bir şekilde kesin. Yan kısımlarından derin kesin tıpkı portakal gibi. Ardından kırın ve tabağa boşaltın taneler tek tek dökülecektir. Bu yöntem aynı zamanda oldukça hızlıdır. Nar ayıklama saatlerinizi almayacaktır. Ortalama 10 dakikada tüm narları kolayca ayıklamış olacaksınız. 

Nar en doğru nasıl ayıklanır

Nar En Güzel Tuzla Gider!

Tam bir mikrop öldürücü olan nar, özellikle sigara içenler ve soğuk algınlığı yaşayanlar için tavsiye edilir. Tuzla beraber tüketildiğinde antioksidan özelliği artan nar, boğazdan akciğere kadar tüm solunum yollarındaki mukoz oranını dengeleyerek virüslerin tutmasını engeller. Güçlü bir balgam söktürücü olan nar mutlaka tuzla deneyin!

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