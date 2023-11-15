Bütün Noodle Tariflerini Unutun! Muhteşem Patates Noodle Tarifi!
Patatesi hiç böyle görmemiştiniz! Patatesin bu haline bayılacaksınız! Bütün noodle tariflerini unutun! Bu noodle bambaşka olacak! İşte muhteşem patates noodle tarifi…
Patatesten noodle olur mu, demeyin! Bal gibi olur! Bu zamana kadar yediğiniz bütün noodle tariflerini unutun. Çünkü bu noodle bambaşka. Tadına hayran kalacağınız muhteşem patates noodle tarifini sizin için araştırdık! İşte muhteşem patates noodle tarifi…
Patates, mutfakta ve çoğu yemeklerimizde kullandığımız önemli bir besin kaynağıdır. Hem kızartması, hem salatası, hem böreği, hem de birçok yemeği yapılan patates oldukça sevilen bir sebze türüdür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patates noodle, diğer noodle tariflerine göre olukça sağlıklı ve pratik bir noodle tariftir. Noodle bağımlısı bireylerin rahatlıkla tüketebileceği muhteşem bir noodle tarifi. Dışardan noodle yemeğe son! Bu tarifle dışardan noodle almayı bırakacaksınız! İşte tadıyla hayran bırakacak muhteşem patates noodle tarifi…
Patates Noodle
Malzemeler;
- 2 adet patates
- 1 çay bardağı patates nişastası
Sosu İçin;
- Taze soğan
- 1 tatlı kaşığı gochujang salçası veya pul biber
- 4 tatlı kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam
- Taze zencefil
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay bardağı sıcak sıvıyağ
Hazırlanışı;
- Önce patateslerinizi haşlayın. Haşladığınız patatesleri ezin ve püre haline getirin.
- Püre haline getirdiğiniz patateslerin içerisine nişastayı ekleyin ve hamur haline getirin.
- Hamur haline gelen patatesinizi ince şeritler haline getirin ve haşlayın.
- Bir yandan da sos için tüm malzemelerinizi karıştırın ve içerisine sıcak yağı ekleyin.
- Sıcak yağı eklediğiniz sosu güzelce karıştırın ve sosunuz hazır.
- Son olarak sosunuzun içerisine haşladığınız noodleları ekleyip birbirine bulayın.
- Patates noodle tarifiniz hazır. Afiyet olsun.