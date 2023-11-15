Bütün Noodle Tariflerini Unutun! Muhteşem Patates Noodle Tarifi!

Patatesten noodle olur mu, demeyin! Bal gibi olur! Bu zamana kadar yediğiniz bütün noodle tariflerini unutun. Çünkü bu noodle bambaşka. Tadına hayran kalacağınız muhteşem patates noodle tarifini sizin için araştırdık! İşte muhteşem patates noodle tarifi…

Patates, mutfakta ve çoğu yemeklerimizde kullandığımız önemli bir besin kaynağıdır. Hem kızartması, hem salatası, hem böreği, hem de birçok yemeği yapılan patates oldukça sevilen bir sebze türüdür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patates noodle, diğer noodle tariflerine göre olukça sağlıklı ve pratik bir noodle tariftir. Noodle bağımlısı bireylerin rahatlıkla tüketebileceği muhteşem bir noodle tarifi. Dışardan noodle yemeğe son! Bu tarifle dışardan noodle almayı bırakacaksınız! İşte tadıyla hayran bırakacak muhteşem patates noodle tarifi…

Patates Noodle

Malzemeler;

2 adet patates

1 çay bardağı patates nişastası

Sosu İçin;

Taze soğan

1 tatlı kaşığı gochujang salçası veya pul biber

4 tatlı kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam

Taze zencefil

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıcak sıvıyağ

Hazırlanışı;