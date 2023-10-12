Yağ içinde kalmış ocakları cillop gibi yapan karışım! 3 malzemeye ihtiyacınız var

Evde en çok kullanılan ev eşyalarından biri olan ocakta yemek piştikçe yağ ve leke tutma riski artar. Her yemek taşmasında ocak gözlerine kadar yağ içinde kalan ocağı 3 malzeme ile nasıl temizleyeceğimizi gelin beraber inceleyelim.

Yağ içinde kalmış ocakları cillop gibi yapan karışım! 3 malzemeye ihtiyacınız var
Yağ içinde kalmış ocakları cillop gibi yapan karışım! 3 malzemeye ihtiyacınız var
Editör: Fatimatüzzehra Maslak

Yemek yapma su kaynatmada kullanılan ev eşyalarından biri olan ocak en hızlı kirlenen ve kiri tutan alandır maalesef. Fokur fokur kaynayan yemek sonrası batan ocakları temizlemek ise oldukça zahmetli. Hadi gelin beraber bu temizliği en kısa süreye ve kolaylığa düşürelim. 

Ocak Temizlemenin En Kolay Yolu!

Ocak yüzeyleri yağ içinde kaldıktan sonra kimyasalla çıkartılır. Ancak ocakların çizilme ve parlaklıklarını azalır. Bu durumu yaşamamak için doğal yollarla ocağınızı temizleyin. En eski yöntemlerden biri olan bu muhteşem ve doğal yöntemi sizler için derledik. 

Yağlı ocaklar nasıl temizlenir

Ocağınızın tüm gözlerini yakın ve sıcak kalsın çünkü kurumuş bir yüzeyi temizlemek çizilmeye neden olur ve kurumuş yemekleri çıkarmak için oldukça çok kolaylaşır. Bir kovanın içine bir su bardağı beyaz sirke bir yemek kaşığı soda tuzu ve bir çay bardağı limon suyu ekleyin.

Yağlı ocaklar nasıl temizlenir

Karışımı sprey kutusuna koyun. Sıkıp yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra ıslak bir süngerle silin. Ardından kurulayın. Ocaklarınızın uzun süre temiz kalması için ayrıca bir kovaya beyaz sabun rendeleyin içine sirke koyun ve ocağınızı silin. Bu uygulamaları ocağınızdaki yemekler kurumadan yapın.

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