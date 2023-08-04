Yastık kılıfının içine ayakkabı koydu! Eski yastık kılıflarıyla ne yapılabilir?

Hemen hemen her evde bir şey eskiyince atılır. Ancak geri dönüşüm bunlar sayesinde daha iyi yerlerde kullanılabilir. Eski yastık kılıfları da bunlardan biridir. Ayakkabıyı eski yastık kılıfının içine koyup yıkadığınızda ayakkabının yapısı bozulmadan tertemiz olur.

Aynı zaman da yastık kılıfı sayesinde ayakkabı çamaşır makinesinin içeriğinde zarar vermemiş olur. Ancak yastık kılıfı sadece ayakkabı yıkamaya değil daha birçok evdeki işte işinizi kolaylaştırabilir.

ESKİ YASTIK KILIFIYLA NE YAPILABİLİR?

Eski yastık kılıfları parçalanmadan daha fazla kullanılabilir olur. Bebek altı değiştirme için bez olarak kullanabilirsiniz. İki eski yastık kılıfını bir araya getirip uzun bir kullanım sağlar.

Dolap altı bezler için eski yastık kılıfları oldukça kullanışlı olur. Etraflarını kesip iç katlama yapıldığından sonra kullanılması lazım.

Eski yastık kılıflarını temizliklerde de kullanabilirsiniz. Eski yastık kılıfları cam silmede toz tutmada oldukça etkilidir. Leke ve gölgeli durumları anında çıkarmada fayda sağlar.

Eski yastık kılıflarıyla kapı önü paspasları ya da kapıdan eve soğuk havanın girilmesi için engellenebilir. Bunu kış aylarında sıklıkla yapabilirsiniz.

Pamuklu olduğundan koltuk silmeden halı silemeye kadar oldukça etkili bir leke çıkarma faydası var. Eski yastık kılıflarıyla genel yapacağınız temizliklerde toz bezlerine gerek duymanıza gerek yok.