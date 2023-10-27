Yatağınızın Yanına Soğan Koyun Bir Sürprizle Uyanın!

Orta Çağ'da insanlar soğanın çok önemli olduğunu düşünürdü, o zamanlar soğanı kiranızı ödemek için kullanabilirsiniz! Bugünlerde kiralık ofisinizin soğanı ödeme olarak kabul edeceğine güvenmeyin. Ama yapabileceğiniz şey onları geceleri yatağınızın yakınına koymaktır!

Yatağınızın Yanına Soğan Koyun Bir Sürprizle Uyanın!
Yatağınızın Yanına Soğan Koyun Bir Sürprizle Uyanın!
Editör: Süleyman Daban
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1500'lü yıllara dayanan eski bir yöntem var; soğanı dörde bölüp yatağınızın yakınına koymak öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur. Hatta soğuk algınlığı ve gribi tamamen önleyebileceğini bile yazıyor. Fikir, soğanın sözde kirli havayı emen antibakteriyel özelliklerinden geliyor. Tabi ki soğanın birçok şeye faydası vardır, işinizi kolaylaştıracak bilgileri derledik...

Soğan Nerelerde Kullanılır?

Bazı insanlar soğanı tuhaf bir ayak detoksu olarak kullanırlar. Bir soğanı dilimler halinde kesiyorsunuz, her ayağınızın altına birer tane koyuyorsunuz ve gece boyunca yerinde kalması için çoraplarınızı giyiyorsunuz. Görünüşe göre soğan, ayaklar yoluyla vücuttaki toksinleri temizleme gücüne sahip.

Bazı insanlar soğanı tuhaf bir ayak detoksu olarak kullanırlar. Bir soğanı dilimler halinde kesiyorsunuz, her ayağınızın altına birer tane koyuyorsunuz ve gece boyunca yerinde kalması için çoraplarınızı giyiyorsunuz. Görünüşe göre soğan, ayaklar yoluyla vücuttaki toksinleri temizleme gücüne sahip.

saça soğan sürmek

Uzmanlar, soğan suyunun daha doğrusu içindeki kükürtün saç büyümesini teşvik etme ve tatlı buklelerinizi güçlendirme gücüne sahip olduğunu söylüyor.

güneş yanığına soğan sürmek

Soğandaki kükürt aynı zamanda güneş yanıklarını tedavi etmenize de yardımcı olabilir. Diyelim ki güneş koruyucunuzu sürerken bir noktayı kaçırdınız. Bir soğan alın, kesin ve etkilenen bölgeye uygulayın. 

soğanı cilde uygulama

Soğandaki kükürt aynı zamanda kollajen üretimini de destekler. Kollajen genç ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazdır. Kırışıklıkları ve ince çizgileri kaldırmak için cilt altında bir balon gibi çalışır. Bunu pek çok cilt bakım ürününde göreceksiniz.

Yatağın yanına bir kase soğan dilimi koyarak geceleri sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz! Karıncalar, yaprak bitleri ve havuç sinekleri gibi diğer böcekler de kokudan kaçınırlar. İşte, tüyler ürpertici davetsiz misafirlerden arınmış bir oda

Sivrisineklerden sıkıldıysanız odanın bir köşesine bir kase soğan dilimi koyarak geceleri sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz! Karıncalar, yaprak bitleri ve havuç sinekleri gibi diğer böcekler de kokudan kaçınırlar. 

Kase numarası işe yaramazsa ve o sivrisineklerden biri sizi ısırmayı başarırsa, kâsenizdeki soğanlardan birini alın ve ısırığın üzerine sürün. Soğanın antiinflamatuar özellikleri kaşıntıyı, şişliği ve yanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır.

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# pratik bilgiler # soğan
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