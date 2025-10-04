Cezası dudak uçuklatıyor! Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kararıyla kış lastiği takma zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar artık 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunda olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cezası dudak uçuklatıyor! Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık yerine 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek.

ZORUNLULUK 4 AYDAN 5 AYA ÇIKARILDI

Önceden 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, artık 15 Kasım - 15 Nisan arasında geçerli olacak. Böylece kış lastiği zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

TAKMAYANLARA 5 BİN 856 TL CEZA

Kış lastiği uygulaması yalnızca yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu. Belirlenen tarihler arasında kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Tebliğde, denetimlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile trafik birimleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Hafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesiHafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesiYurt
Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?Ekonomi
kış lastiği
Günün Manşetleri
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Firari FETÖ yöneticisi Safi Arpaguş’u hedef aldı
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
ABD'den sürpriz talep! İşte öne çıkan başlıklar
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Görüntüler sonrası gözaltı ve valilik açıklaması Görüntüler sonrası gözaltı ve valilik açıklaması
Kütahya sabaha depremle uyandı! Kütahya sabaha depremle uyandı!