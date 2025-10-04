Cezası dudak uçuklatıyor! Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık yerine 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek.

ZORUNLULUK 4 AYDAN 5 AYA ÇIKARILDI

Önceden 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, artık 15 Kasım - 15 Nisan arasında geçerli olacak. Böylece kış lastiği zorunluluğu 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

TAKMAYANLARA 5 BİN 856 TL CEZA

Kış lastiği uygulaması yalnızca yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu. Belirlenen tarihler arasında kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Tebliğde, denetimlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile trafik birimleri tarafından yapılacağı belirtildi.