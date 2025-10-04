Hafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesi
Türkiye genelinde kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin özellikle gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları arasında yürütülen yama ve onarım çalışmaları kapsamında 21.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanacak. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü şekilde sağlanacak.
TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Yetkililer, bu güzergâhta sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli seyretmesi gerektiğini vurguladı.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami derecede dikkat etmesi istendi.
Ayrıca İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.
Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor.
Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Karayolları ekipleri, sürücülerin özellikle bu bölgede uyarı levhalarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Havran istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde, sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı