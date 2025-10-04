Hafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları arasında yürütülen yama ve onarım çalışmaları kapsamında 21.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanacak. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü şekilde sağlanacak.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Yetkililer, bu güzergâhta sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli seyretmesi gerektiğini vurguladı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami derecede dikkat etmesi istendi.

Ayrıca İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Karayolları ekipleri, sürücülerin özellikle bu bölgede uyarı levhalarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Havran istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde, sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.