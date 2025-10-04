Hafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesi

Türkiye genelinde kara yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin özellikle gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hafta sonu trafiğe dikkat! İşte bakım ve onarım yapılan yolların listesi
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları arasında yürütülen yama ve onarım çalışmaları kapsamında 21.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanacak. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü şekilde sağlanacak.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor. Yetkililer, bu güzergâhta sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli seyretmesi gerektiğini vurguladı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami derecede dikkat etmesi istendi.

Ayrıca İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam ediyor.

Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Karayolları ekipleri, sürücülerin özellikle bu bölgede uyarı levhalarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerinde yürütülen heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Havran istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde, sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım, muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı?Ekonomi
Kütahya sabaha depremle uyandı!Kütahya sabaha depremle uyandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolu yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Firari FETÖ yöneticisi Safi Arpaguş’u hedef aldı
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
ABD'den sürpriz talep! İşte öne çıkan başlıklar
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Görüntüler sonrası gözaltı ve valilik açıklaması Görüntüler sonrası gözaltı ve valilik açıklaması
Kütahya sabaha depremle uyandı! Kütahya sabaha depremle uyandı!