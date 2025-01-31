Resmi Gazete'de 31 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün çıkan kararlar neler? Resmi Gazete'de 31 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. İşte 31 Ocak 2025 tarihli ve 32799 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de 31 Ocak 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı
Yayınlanma:

YÖNETMELİKLER

  • –– Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • –– Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • –– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
  • –– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
  • –– Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2025 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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