Resmi Gazete'de duyuruldu: İşte yeni değişiklikler

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de duyuruldu: İşte yeni değişiklikler
Yayınlanma:

21 Kasım’da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, çeşitli alanlarda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Mülki İdare Amirleri ve Polis Yardımları

Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti için yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, her yıl İçişleri Bakanlığı tarafından en fazla iki kez gerçekleştirilecek.
Emniyet Teşkilatı mensuplarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı sağlanacak. Emekli üyelere katılım payı ve kar payı da ödenecek.

Silah Düzenlemeleri

Üç kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah ruhsatı iptal edilecek ve 5 yıl boyunca yeni ruhsat verilmeyecek.
Gazilere ve onların yakınlarına intikal eden silah ruhsatları için süre şartı aranmayacak.
Ateşli silahların kritik parçalarını ülkeye sokan ya da satanlara 5 ila 12 yıl hapis cezası uygulanacak.
Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezası, alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 4 yıl olmak üzere artırıldı.
Çakar ve Tepe Lambası Cezaları
Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin TL ceza verilecek. Ayrıca, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.

Diğer Düzenlemeler

Jandarma Genel Komutanlığı, araç sicil ve tescil sistemi verilerine anlık olarak erişebilecek.
En az bir yıldır faaliyette bulunan dernekler lokal açabilecek, federasyon ve konfederasyonlar için bu şart aranmayacak.
Çarşı ve mahalle bekçileri, zarar oluşmasını önlemek amacıyla durdurdukları kişi veya araçları yoklama ya da dışarıdan görünür alanları kontrol ederek inceleyebilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü personeline üstün başarıları nedeniyle "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası" ve "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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