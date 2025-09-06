Resmi Gazete’de yayımlandı: Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı

Yükseköğretim kurumlarında önemli bir değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 üniversitenin rektörü değiştirildi.

Alınan kararla, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden rektör olarak atandı. Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ise, Marmara Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

Değişiklik sadece İstanbul’daki üniversitelerle sınırlı kalmadı. Aynı kararnameyle İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Demiroğlu Bilim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne de Prof. Dr. Adem Aslan atandı.