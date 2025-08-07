Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ tanımı değişti!

KOBİ tanımında önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, mali bilanço veya net satış hasılatı 1 milyar liraya kadar olan işletmeler artık KOBİ sayılacak.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ilişkin kriterlerde önemli değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile KOBİ’lerin mali bilanço ve net satış hasılatı sınırı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, KOBİ tanımında kullanılan mali kriterler güncellendi.

Buna göre, KOBİ’ler artık yıllık çalışan sayısı 250’den az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanacak. Daha önce bu sınır 500 milyon liraydı.

Yapılan değişiklik, özellikle orta büyüklükteki işletmeleri kapsayacak şekilde KOBİ tanımını genişletmeyi hedefliyor.

