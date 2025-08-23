Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!

Aralık 2021’de döviz kurlarındaki sert yükselişin ardından devreye alınan Kur Korumalı Mevduat, üç yılı aşkın bir süredir ekonomi gündeminin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyordu.

23 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Buna göre 23 Ağustos 2025 itibarıyla KKM kapsamında yeni hesap açılamayacak, mevcut hesaplar ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Tebliğe eklenen geçici madde şöyle:

“23/8/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dahil), bu Tebliğ kapsamında hesap açılmaz, açılmış hesaplar yenilenmez.”

Bu maddeyle birlikte uygulama resmen sona ermiş oldu.

NASIL İŞLİYORDU?

Kur Korumalı Mevduat sistemi, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanabilecek zararları önlemek için geliştirilmişti. Gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak veya mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesaplarına yatırabiliyor, bu sayede TL mevduatları dövize sabitlenmiş oluyordu. Kur artışı nedeniyle oluşabilecek fark ise devlet bütçesinden karşılanıyordu.

Sistem, özellikle kur dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemde vatandaşların döviz yerine TL’de kalmasını teşvik etmek için uygulanmıştı. Ancak bütçeye getirdiği yük nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Kasım 2023 itibarıyla KKM’nin toplam maliyetinin yaklaşık 700 milyar TL (25 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtilmişti.