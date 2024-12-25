Resmi Gazete'de yayımlandı: O vergilere artış geldi!

Yapılan değişikliklere göre, alkollü içeceklerde daha önce 1269,73 TL olan asgari maktu vergi tutarı, 1428,44 TL seviyesine yükseltildi. Nargile tütünlerinde ise asgari maktu vergi tutarı 0,34 TL’den 0,56 TL’ye çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, distile alkollü içecekler arasında en fazla tüketilen rakı ve viskinin litre başına ÖTV tutarları eşitlenirken, rom, votka gibi diğer yüksek alkollü içeceklerin vergileri de aynı oranda artırıldı.

Nargile tütünleri için ise vergilendirme yöntemi değiştirildi. Nispi vergi tamamen kaldırılarak, maktu vergi sistemi benimsendi. Bu düzenleme ile fiili fiyatlara uygun bir ÖTV alınması hedeflenirken, nispi vergi sıfırlanmasının doğurabileceği vergi kaybını telafi etmek amacıyla asgari maktu vergi tutarları yeniden düzenlendi.