TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’nda görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TMSF Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, Kurul üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer atandı.

FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1968 yılında Rize’de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu.

İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka alanında yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Ocak 2013 - Kasım 2013 arasında Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptıktan sonra, Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Karakaş, ayrıca bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Üyesi olarak da görev yaptı.

Fatin Rüştü Karakaş, 2019 yılında TMSF Kurul Üyeliği görevine atandı. Yayımlanan kararla TMSF Başkanlığı görevine resmen getirilmiş oldu.