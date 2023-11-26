Gözlerimizi açtığımızdan bu yana doğal olarak burnumuzdan nefes alıp vermeye başlarız. Evet insanlığın yapısı böyle evrimleşti ama nadir de olsa gözlenen olaylardan birisi insanların ağızdan nefes alıp vermeye alışmasıdır.

Uzmanlar ağızdan nefes alıp verme konusunda uyarıyor. Ağızdan nefes almak ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Ağızdan nefes almanın yol açtığı sağlık sorunlarını araştırdık ve listeledik...

1. Ağızdan Nefes Almak Yüz Yapınızı Değiştirir

Ağzınızdan nefes alırsanız, sonunda yüzünüzün yapısının değiştiğini ve öne ve aşağı doğru büyüdüğünü fark etmeye başlayacaksınız. Çocuklarda yüzleri hala büyümekte olduğundan bu durum daha belirgindir. Ağzınızdan nefes aldıkça çeneniz ve yanaklarınız daralır. Bu da burun şeklinizin değişmesine neden olur. Ek olarak, dar burun delikleri ve üst dudağın yanı sıra öne doğru açık kapanış da gelişir.

2. Kambur Durmaya Başlarsınız

Ağzınızdan nefes alırsanız bilinçsizce başınızı öne doğru eğersiniz ve omuzlarınız çöker. Sonuç olarak, solunum yollarınızı açmanın bir yolu olarak gelişen kambur bir duruşa sahip olursunuz.

3. Diş Şekliniz Bozulur

Ağızdan nefes almak dişlerinizin dizilişini olumsuz yönde etkiler. Ağızlarından nefes almayı tercih eden birçok çocukta daha sonra dişlerde çarpıklık ve yanlış kapanış ortaya çıkar. Dinlenme dudak duruşu ve dil pozisyonu da değişir ve özellikle diş teli takma söz konusu olduğunda ortodontik tedavi karmaşık hale gelir.

4. Uyumakta Zorluk Çekersiniz

Ağzınız ile nefes aldıkça vücudunuza daha az oksijen ve daha fazla karbondioksit girer. Sonuç olarak vücut sistemlerinizin çoğu zarar görür. Ayrıca, horlama ve salya akıtma olasılığınız daha yüksektir. Kronik oksijen yoksunluğu ve uyku apnesinden de muzdarip olursunuz. Hatta burnunuzdan nefes almanıza yardımcı olmak için geceleri ağzınızı bantlamanız bile tavsiye edilir.