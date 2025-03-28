Aile hekimlerine yeni yetkiler verildi: Bazı ilaçlar artık reçetelenebilecek

Yeni düzenleme ile, hastalar aile sağlığı merkezlerine giderek birçok ilacı daha kolay reçete ettirebilecek. Önceden yalnızca branş hekimlerinin yazabildiği bazı ilaçlar, artık aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek. Bu değişiklik, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin hastane randevusu beklemeden tedaviye devam etmelerini sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle, sağlık hizmetlerine erişim daha kolay hale gelirken, aile hekimlerinin yetkileri de genişletildi. Aile hekimliğinin, sağlık hizmetlerinin ilk basamağı olduğu göz önüne alındığında, aile hekimlerinin yetkilerinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin kalitesine de katkı sağlayacaktır.

hangi ilaçlar, hangi hastalar için kullanılacak?

Yeni düzenleme ile birlikte, aile hekimleri belirli hasta gruplarına aşağıdaki ilaçları reçete edebilecek:

✔ kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (kalp ve damar hastalıkları için):

Klopidogrel, Silostazol, İvabradin, Prasugrel, Dabigatran, Rivaroksaban, Apiksaban gibi halk arasında "kan sulandırıcı" olarak bilinen ilaçlar, kalp krizi veya felç riski yüksek olan hastalar için kullanılıyor. Bu ilaçlar, artık ilk 24 ay sonrası aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek.

Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban içeren ilaçlar, önceden 6 aylık sürelerle yazılabiliyorken, artık 12 ay boyunca aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

✔ çölyak hastaları için özel gıdalar:

Çölyak hastaları, gluten içermeyen un, makarna, bisküvi gibi özel gıdalara ihtiyaç duyar. Aile hekimleri, artık bu ürünler için rapor düzenleyebilecek.

✔ alerjik rinit (saman nezlesi) olan çocuklar için burun spreyleri:

2-5 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığını ve alerji belirtilerini hafifletmek için kullanılan nasal kortikosteroid içeren burun spreyleri, artık aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek.

✔ kolesterol düşürücü ilaçlar (kalp ve damar sağlığı için):

Rosuvastatin, Atorvastatin, Simvastatin, Pravastatin, Fluvastatin gibi kolesterol düşürücü ilaçların yüksek dozları, artık aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek.

✔ göz kuruluğu ve bağışıklık problemleri olan hastalar için göz damlası:

Siklosporin içeren göz damlaları, göz kuruluğu ve bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişiler için kullanılıyor. Artık aile hekimleri bu damlaları reçete edebilecek.

✔ saç ve cilt enfeksiyonları için şampuan ve kremler:

Ketokonazol şampuan, kepek ve mantar enfeksiyonları gibi saç derisi hastalıklarında kullanılıyor. Aile hekimleri artık bu şampuanı reçete edebilecek.

Eritromisin + İzotretinoin, Eritromisin + Tretinoin, Eritromisin + Benzoil Peroksit, Klindamisin + Benzoil Peroksit gibi cilt ilaçları, sivilce ve cilt enfeksiyonları tedavisinde kullanılacak. Aile hekimleri bu ilaçları 3 ay boyunca kesintisiz reçete edebilecek.

✔ yüksek tansiyon hastaları için ilaçlar:

Anjiyotensin reseptör blokerleri, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için kullanılıyor. Bu ilaçlar, artık raporsuz olarak ayda en fazla bir kutu olacak şekilde aile hekimleri tarafından reçetelenebilecek.