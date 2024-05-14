Anne sütü hastalıklara karşı kalkan oluyor
Anne sütü, hastalıklara karşı kalkan oluyor. Uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sistemi ve enfeksiyon riskini azaltmak için bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesinin önemini vurguluyor. 2 yaşına kadar da uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmesi öneriliyor.
Her annenin kendi yavrusu için özel ürettiği eşsiz besin maddesi anne sütü, pek çok hastalığa karşı kalkan oluyor.
Son yıllarda anneler çeşitli gerekçelerle bebeğini emzirmekten kaçınıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir bebek için “ilk 6 ay sadece anne sütü” diyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir toplum demek.
Aşı karşıtlığı çocukların hayatını tehdit ediyor. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, çocukluk aşılarının ihmal edilmemesi konusunda da uyardı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi