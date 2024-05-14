Anne sütü hastalıklara karşı kalkan oluyor

Her annenin kendi yavrusu için özel ürettiği eşsiz besin maddesi anne sütü, pek çok hastalığa karşı kalkan oluyor.

Son yıllarda anneler çeşitli gerekçelerle bebeğini emzirmekten kaçınıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir bebek için “ilk 6 ay sadece anne sütü” diyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir toplum demek.

Aşı karşıtlığı çocukların hayatını tehdit ediyor. Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, çocukluk aşılarının ihmal edilmemesi konusunda da uyardı.