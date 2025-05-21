Aşırı tuz sadece damakta değil, damarda da iz bırakıyor

Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, Türkiye’de her üç yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük en fazla 5 gram tuz tüketimi önerisine rağmen, Türkiye’de bu miktarın ortalama iki katına ulaşıldığını vurguladı.

GİZLİ TUZ TEHLİKESİ: HAZIR VE İŞLENMİŞ GIDALARDA SAKLI

Kaplan, tuzun yalnızca sofrada değil, fark edilmeden tüketilen birçok hazır ve işlenmiş gıdada gizli olarak yer aldığını söyledi. Bu durumun kontrolsüz tuz alımına yol açtığını ifade eden Kaplan, “Tuz sadece damakta değil, damarlarda da iz bırakır” dedi.

TUZ, SADECE TANSİYONU DEĞİL TÜM ORGANLARI ETKİLİYOR

Aşırı tuz tüketiminin yalnızca tansiyonu yükseltmekle kalmadığını belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Aşırı tuz tüketimi, vücutta su tutulumunu artırarak bacaklarda, ellerde ve ayaklarda ödem oluşumuna neden olabilir. Böbrekler üzerindeki yükü artırması nedeniyle zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kalp ise artan kan hacmi ve damar direnci karşısında daha çok çalışmak zorunda kalır. Bu da kalp yorgunluğu ve kalp yetmezliği riskini beraberinde getirir. Kemik sağlığı da bu süreçten olumsuz etkilenir çünkü aşırı tuz, vücuttan kalsiyum atımını artırarak osteoporoz riskini yükseltir. Ayrıca tuzun mide mukozasını tahriş ederek reflü ve gastrit gibi sorunlara zemin hazırladığı da bilinir."

SOFRADAN TUZLUĞU KALDIRIN, ETİKET OKUYUN

Kaplan, tuz tüketimini azaltmak için bazı pratik önerilerde de bulundu. Tuz tüketimini azaltmanın, genel sağlık durumunu gözle görülür şekilde iyileştirebileceğini belirten Kaplan, sofraya tuzluk koymaktan vazgeçmeyi, yemekleri pişirirken kontrollü tuz kullanmayı ve lezzeti, alternatif baharatlarla sağlamayı tavsiye etti.