Soğanın doğal antibiyotik olarak kabul edilen sağlık yararları oldukça yaygın bir bilgidir. Ancak, alternatif tıp uzmanları, soğanın sadece yenilerek değil, aynı zamanda ayağınıza konularak da şifa verebileceğine inanmaktadır. Gece yatmadan önce çorabınıza bir dilim soğan koymanın vücudunuz üzerinde harikalar yaratabileceğini gösteren sonuçlar şaşırtıcıdır. Peki, ayak altına soğan koymanın faydaları nelerdir ve bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

Ayak Altına Soğan Koymak Ne İşe Yarar?

Doğal antibiyotik olarak kabul edilen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan soğanı yemekten daha etkili yöntemler de var! Uyumadan önce çorabınıza bir dilim soğan koymak, vücudunuzda olumlu etkiler yaratabilir.

Uzmanlar da onayladı!

Uzmanlar bu yöntemi herkese tavsiye ediyor, çünkü ayak altındaki cilt ince olduğu için, vücut tarafından hızla emilen besin maddelerine kolay erişim sağlar. Ayaklar, tüm vücutla temas halinde olduğu için bu yöntem oldukça etkili olabilir.

Ayak topuklarına soğan koymanın faydaları:

Hastalıklara Karşı Koruma: Soğanı ayaklarınızın altına koyarak, vücudunuzun tüm bakteri ve mikroplardan arındığını düşünebilirsiniz. Ayaklardaki cilt ince olduğundan, bu yöntemle bakteri ve kimyasallar hızla emilir. Bu, cildinizi pürüzsüz hale getirir ve vücudu temizler.

Soğuk Algınlığından Koruma: Soğuk algınlığına karşı korunmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yatmadan önce çorabınıza bir dilim soğan koyarsanız, soğuk algınlığını daha hızlı atlatabilirsiniz.

Ayak Kokusunu Giderme: Soğanın iyileştirici özellikleri sayesinde ayak kokusunu gidermeye yardımcı olabilir. Ayaklardaki kokuya neden olan bakteri ve mantar mikroplarını ortadan kaldırabilir.

Nasıl yapacağınızı da hemen anlatacağız!

Peki, ayağa soğan koyma işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım uygulama:

Herhangi bir soğan türünü seçin ve serçe parmak kalınlığında dilimleyin.

Bir dilim soğanı ayak parmaklarınızın altını kaplayacak şekilde ayağınızın altına koyun ve çorabınızı giyin.

Çorabınızı tamamen giymeden önce ayağınızın kavisini ve topuğunu da kaplaması için ikinci veya üçüncü bir dilim soğan ekleyebilirsiniz.

Eğer soğan kokusuyla uykuya dalmak istemiyorsanız, konsantre soğan yağı da kullanabilirsiniz. Kaliteli ve organik bir uçucu yağ seçtiğinizden emin olun. Soğan yağını Hindistancevizi, jojoba veya avokado yağı gibi taşıyıcı yağlarla karıştırarak ayaklarınıza uygulayabilirsiniz. Ardından çorap giyerek yatağa girebilirsiniz.

Bitti mi peki? Tabi ki hayır!

Ayrıca, nasır sorunu yaşayanlar için soğanın bir çözüm sunabileceğini belirtmek önemlidir. Bir dilim soğanı sirkeye batırın ve ayağınızdaki nasırın üzerine koyun. Daha sonra çorap giyin ve bu işlemi uygulayarak nasırın kabuğunu yumuşatmayı deneyebilirsiniz. Daha sonra nasırı hafifçe taş veya ayak törpüsü ile temizleyebilirsiniz.