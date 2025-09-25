Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde şok! Prof. Dr. O.N.A. görevden uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. O.N.A., sık sık gündeme gelen vukuatları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Üniversite yönetimi, O.N.A.'nın görevden alındığını duyurdu

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde şok! Prof. Dr. O.N.A. görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. O.N.A., sık sık gündeme gelen vukuatları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Üniversite yönetimi, O.N.A.'nın soruşturmanın selameti açısından görevden alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı nedeniyle Muğla’dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste karşılaşan Prof. Dr. O.N.A., tedavisini sürdürdüğü hasta ve refakatçisine ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. O anlar, kameralara yansımış ve büyük tepki toplamıştı. O dönemde de hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. O.N.A., daha sonra tekrar görevine dönmüştü.

Aynı zamanda Aydın Tabip Odası Başkanlığı da yapan O.N.A.’nın hastalarından yüklü miktarlarda “bıçak parası” aldığı yönündeki artan şikayetler üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme, doktor ve sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. O.N.A.'yı soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırdı.

Sürekli olaylarla gündeme gelen eski Aydın Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. O.N.A.'nın hastasıyla yaşadığı tartışma, ağza alınmayacak sözleriyle kameralara yansımıştı.

Rekabet Kurulu'ndan Spotify’a soruşturma: “Ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama” iddiası!Rekabet Kurulu'ndan Spotify’a soruşturma: “Ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama” iddiası!Gündem
Saran’dan flaş hamle: Fenerbahçe’nin kasasına koyduğu miktar belli olduSaran’dan flaş hamle: Fenerbahçe’nin kasasına koyduğu miktar belli olduSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

doktor görevinden uzaklaştırıldı bıçak parası
Günün Manşetleri
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
“Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”
81 ilde operasyon dev operasyon
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar! Sındırgı’da bitmeyen sarsıntılar!
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?