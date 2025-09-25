Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde şok! Prof. Dr. O.N.A. görevden uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve önceki dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. O.N.A., sık sık gündeme gelen vukuatları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Üniversite yönetimi, O.N.A.'nın soruşturmanın selameti açısından görevden alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı nedeniyle Muğla’dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste karşılaşan Prof. Dr. O.N.A., tedavisini sürdürdüğü hasta ve refakatçisine ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. O anlar, kameralara yansımış ve büyük tepki toplamıştı. O dönemde de hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. O.N.A., daha sonra tekrar görevine dönmüştü.

Aynı zamanda Aydın Tabip Odası Başkanlığı da yapan O.N.A.’nın hastalarından yüklü miktarlarda “bıçak parası” aldığı yönündeki artan şikayetler üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme, doktor ve sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Adnan Menderes Üniversitesi Prof. Dr. O.N.A.'yı soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırdı.

Sürekli olaylarla gündeme gelen eski Aydın Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. O.N.A.'nın hastasıyla yaşadığı tartışma, ağza alınmayacak sözleriyle kameralara yansımıştı.