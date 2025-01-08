Bakan Memişoğlu: "Ambulans hizmetlerinde yeni bir çağ başlatıyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Memişoğlu: "Ambulans hizmetlerinde yeni bir çağ başlatıyoruz"
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güncellenen yönetmelikle acil sağlık hizmetlerinde "yeni bir dönemin başladığını" ifade etti.

Bakan Memişoğlu, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen yeni yönetmelik kapsamında, risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarının devreye alındığını belirtti. Canlı trafik verileriyle çalışan yeni sistemin, en yakın ve en uygun ambulansı yönlendireceğini kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi:

"Ambulanslara entegre edeceğimiz mobil cihazlar sayesinde hastaların en uygun sağlık tesisine sevki dijital sistemler üzerinden sağlanacak. Tüm ambulanslar, IP kamera sistemiyle anlık olarak takip edilecek. Bu yeniliklerle vatandaşlarımıza daha güvenli ve hızlı hizmet sunacağız."

Yeni yönetmelikle özel ambulans hizmetlerinin açılma ve işletme kriterlerinin düzenlendiğini aktaran Bakan, sektörde daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturulacağını belirtti. Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yılda en az üç kez denetim yapılmasının zorunlu hale getirildiğini de açıkladı.

Bakan Memişoğlu, düzenlemenin acil sağlık hizmetlerini önemli ölçüde güçlendireceğini ifade ederek, "Bu yeniliklerle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızın beklentilerini daha iyi karşılamayı hedefliyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde fark yaratacak bir dönemi başlatıyoruz" dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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