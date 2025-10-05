Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün eklendi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresinden duyurmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Yayınlanma:

üBakanlığın sitesinde ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlığa zarar veren markalar, firmalar ve ürünler detaylı şekilde paylaşılıyor.

Listeye 22 yeni ürün daha eklendi; bunlardan 2’si özellikle sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler kategorisinde yer alıyor. Güncellenen listede zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler bulunuyor.

Dana kıyma: Bazı markaların ‘dana kıyma’ ibaresiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti tespit edildi.
Pekmez: Ürünlerde ilave şeker bulunduğu belirlendi.
Bitkisel macun: Ballı bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.
Bakanlık, tüketicileri bu ürünler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri satın almamaları gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede! - Resim : 1

Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede! - Resim : 2

Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede! - Resim : 3

8 uluslararası suçlu Türkiye’ye getirildi: Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan iadeler tamam8 uluslararası suçlu Türkiye’ye getirildi: Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan iadeler tamamGündem
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası iddiası! Maç tekrar edilebilirGalatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası iddiası! Maç tekrar edilebilirSpor
bakanlık ifşa
Günün Manşetleri
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
"Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"
Gazze'nin derinlerinde işgalin süreceğini öne sürdü!
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
“Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”
65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor?
Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi
AFAD ve Kandilli açıkladı: 5 Ekim son depremler listesi AFAD ve Kandilli açıkladı: 5 Ekim son depremler listesi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası iddiası! Maç tekrar edilebilir Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası iddiası! Maç tekrar edilebilir