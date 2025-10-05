Bakanlık açıkladı: 22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılarak sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda ürünleri listesini güncelledi. Listeye 22 yeni ürün eklendi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ adresinden duyurmaya devam ediyor.
üBakanlığın sitesinde ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlığa zarar veren markalar, firmalar ve ürünler detaylı şekilde paylaşılıyor.
Listeye 22 yeni ürün daha eklendi; bunlardan 2’si özellikle sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler kategorisinde yer alıyor. Güncellenen listede zeytinyağı, bal, kıyma ve sucuk gibi ürünler bulunuyor.
Dana kıyma: Bazı markaların ‘dana kıyma’ ibaresiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti tespit edildi.
Pekmez: Ürünlerde ilave şeker bulunduğu belirlendi.
Bitkisel macun: Ballı bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddesi tespit edildi.
Bakanlık, tüketicileri bu ürünler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri satın almamaları gerektiğini vurguluyor.