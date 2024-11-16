Bakanlık açıkladı: Ünlü peynir markası ifşa oldu

Sağlık açısından tehdit oluşturabilecek ürünlere yönelik denetimler yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşüren ürünlerin listesini güncelledi. Bu listeye, tanınmış bir peynir markası da dahil oldu.

Açıklanan listede yer alan firmalar ve ürünlere yönelik yasal işlemler sürerken, tüketicilere alışveriş yaparken dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Tokat merkezli Burak Gıda Süt Ve Süt Ürünleri'ne ait "İskender Bey" tost peynirinde taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu peynir markasında 'bitkisel yağ' tespit edildi.

​​​​​​Listedeki diğer ürünler ise şu şekilde:

MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ - BAL Taklit veya Tağşiş Tespiti - MEZİTLİ MERSİN Arıcılık Ürünleri

HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0723 TORBALI İZMİR Bitkisel Yağlar

MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ OBA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG Koyun Sütü Tespit Edilmemesi 18.01.2025 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

ONAY TİCARET-SABRI AKIN MUDANYA BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 02012023001 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

KRAL ŞEKERLEME FAST FOOD - YAKUP GÜNAYDIN - PİŞMİŞ ET DÖNER Sakatat (Dil) Tespiti - OSMANGAZİ BURSA Et ve Et Ürünleri

MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNAY TOST PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ) 2000 G Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti 030524 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri

KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ. GÖLLER YAYLASI YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 301 KOZAN ADANA Süt ve Süt Ürünleri

Yetkililer vatandaşları şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattına ihbar bulunması gerektiğini sık sık hatırlatıyor. Diğer yandan, sağlık uzmanları vatandaşları güvenmedikleri marketlerden ya da sosyal medya üzerinden reklamı yapılan ürünleri almamaları konusunda uyarıyor.