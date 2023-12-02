Bildiğiniz Gibi Değil! Bu Baharat Sağlığınıza Sağlık Katıyor! Doktoru Evden Uzak Tutan O Baharat Hangisi?

Sumak yemeklere lezzet vermek için kullanılırken aynı zamanda sayısız faydasıyla öne çıkan bir baharattır. Türk kültürünün önemli baharatlarından biri olan sumak kürü kırmızı renkli ekşi bir meyve olurken öğütülerek baharat haline geliyor. Sumak baharat olarak çayı yapılarak ya da suyun içerisinde tüketilmesi mümkün.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sumak tadının yanı sıra pek çok faydası nedeniyle çok sık tercih edilen bir baharattır. Sumağı yemeklerde eve salatalarda kullanmak mümkünken aynı zamanda sumağı çay halinde tüketmek de mümkündür. Bağışıklığı kuvvetlendiren bu çay toz haline getirilerek fincana aktarılır. Üzerine sıcak su eklenerek demlemeye bırakılır. Devamında süzülerek limon ya da bal ile tatlandırarak sumak çayı hazırlanır. Mide ekşimesi, gaz sorunu, şişkinlik sorununa iyi gelen bu çay bağışıklık sistemini ise kuvvetlendiriyor.

TAZE SUMAK NEREDE KULLANILIR?

Düzenli olarak sumak kullanımı bağırsakları temizlerken kilo vermenize ise yol açar. Yoğurt ile tüketildiğinde suma özellikle tadı nedeniyle çok sevilirken ödem söktürme özelliği olarak yağları yakar.

Tane sumak kabızlık sorununu önlemekte çok yardımcı olabilir. Kronik kabızlıktan mağdur olanlar taze sumak kullanırken şişkinlik giderilerek, solunum bozukluğu için tedavi amaçlı tüketilir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı tane sumak kalkan görevi görerek hastalıkların önüne geçer.