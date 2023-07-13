Bilim insanlarından ciltte yaşlanmayı durduran mucize: Harvard Üniversitesinden dev imza!

Bilim insanları, sadece kimyasal bir terapi kullanarak hücreleri daha genç bir duruma geri döndürdüklerini iddia ederek yaşlanma karşıtı araştırmalarda potansiyel bir atılıma işaret ediyor. Çalışma, Nobel Ödülü kazanan yaşlanma karşıtı genlerle ilgili mevcut araştırmaya dayanmaktadır, bu nedenle yaklaşım kesinlikle daha yakından bakılmayı garanti etmektedir, ancak şu anda deneysel ve küçük hücre kültürleri üzerinde kalmaktadır.

Önceki girişimlerde çok pahalı ve zaman alıcı bir genetik düzenleme yaklaşımı kullanılıyordu, bu da bu tedavilerin ne kadar ölçeklenebilir olabileceğini sınırlıyordu. Ultra zenginler bu teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor (anlaşılabilir bir şekilde), ancak daha ölçeklenebilir ve verimli seçenekler olmadan, yaşlanmayı geciktiren tek şey bu küçük grup olabilir.

CİLTTE YAŞLANMAYI DURDURAN MUCİZE!

HARVARD ÜNİVERSİTESİNDEN BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI!

Bunun yerine, Harvard Tıp Fakültesi'nden bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmada Yamanaka faktörleri adı verilen belirli genlere bakıldı. Bu faktörler, hücrelerin vücuttaki herhangi bir başka hücreye dönüşme yeteneğine sahip olan indüklenmiş pluripotent kök hücrelere (iPSC'ler) dönüştürülmesinde doğrudan rol oynar. Esasen, bir hücreyi yeniden gençleştirebilirler.

Ayrıca bu süreç, yaşlanma karşıtı araştırmalar için zor bir sorun olan kansere eğilimli hücreler yaratmıyor gibi görünmektedir. Yaşlanan hücreler, hücrelerin kanserle sonuçlanabilecek zararlı mutasyonları biriktirmesini önleyen bir mekanizmadır, bu nedenle bu süreci durdurmak veya yavaşlatmak genellikle alternatif etkilere sahip olabilir.

Eğer bu faktörleri hedefleyebilir ve yaşlı hücreleri iPSC'lere dönüştürmek için kullanabilirlerse, bu sadece yaşlanmayı yavaşlatmakla kalmaz, tersine de çevirebilir.

Genetik Bölümü Profesörü ve projenin baş bilim insanı David A. Sinclair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor:

- Yakın zamana kadar yapabileceğimiz en iyi şey yaşlanmayı yavaşlatmaktı. Yeni keşifler artık bunu tersine çevirebileceğimizi gösteriyor, Bu süreç daha önce gen terapisi gerektiriyordu ve bu da yaygın kullanımını sınırlıyordu.

Bu çalışmada, araştırmacılar bu yaklaşımı sürdürerek yaşlanmayı daha da tersine çevirmek için Yamanaka faktörleriyle birlikte kullanılabilecek yeni molekülleri taradılar ve umut verici sonuçlar buldular. Geliştirdikleri yeni testlere göre yaşlanmayı tersine çevirebilen ve hücreleri bir haftadan kısa bir sürede biyolojik olarak "daha genç" hale getirebilen altı kimyasal kokteyl belirlediler.

Farelerde yapılan önceki çalışmalarda, araştırmacılar Yamanaka faktörlerinin viral bir vektörle uygulanmasının görme yetisini ve yaşlanmanın diğer özelliklerini iyileştirebildiğini ve bunun uygulanabilir bir tedavi olabileceğini öne sürdü. Yazarlar, bir ilaç yaklaşımı kullanmanın bu alanda geniş kapsamlı etkileri olabileceğini, daha düşük maliyetler ve geliştirme için zaman çizelgelerinin yaşlanmayla mücadele yeteneğimizi ilerletebileceğini belirtiyor.

Şimdi ekip, yaşlanma karşıtı alan 2024'te genetik bir tedavinin insan deneylerini beklerken bulgularını geliştirmeye çalışıyor. İlaçların insanlar üzerinde işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil, ancak yaklaşım kesinlikle umut verici görünüyor.