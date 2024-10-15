Bilinçli ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Muayene olmadan ilaç kullanmak sağlığı tehlikeye atabilir. Her ilaç her hastaya iyi gelmeyebilir. İlaçları uzmanlara danışarak kullanmak kritik öneme sahip.

Eczacıların önerisiyle takviye kullanmak faydalı olsa da, özellikle aşılar hastalıklara karşı kalkan oluyor.

Kutu kutu ilaç içmeden önce koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak oldukça önemli. Bu hizmetlerin başında da grip aşıları geliyor.

İlaçlara kolayca erişmek ise her geçen gün zorlaşıyor. Eczacılar ilaç piyasasındaki sorunlarla boğuşuyor.