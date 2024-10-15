Bilinçli ilaç kullanımı nasıl olmalı?

İlaçları uzmanlara danışarak kullanmak kritik öneme sahip. Hele ki salgın hastalıkların arttığı mevsim geçişlerinde daha da dikkatli olunmalı. Bir yandan eczacılar da ilaç piyasasındaki sorunlarla boğuşuyor. Hastalara ilaç ulaştırmakta aksamalar yaşanıyor.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Muayene olmadan ilaç kullanmak sağlığı tehlikeye atabilir. Her ilaç her hastaya iyi gelmeyebilir. İlaçları uzmanlara danışarak kullanmak kritik öneme sahip.

Eczacıların önerisiyle takviye kullanmak faydalı olsa da, özellikle aşılar hastalıklara karşı kalkan oluyor.

Kutu kutu ilaç içmeden önce koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak oldukça önemli. Bu hizmetlerin başında da grip aşıları geliyor.

İlaçlara kolayca erişmek ise her geçen gün zorlaşıyor. Eczacılar ilaç piyasasındaki sorunlarla boğuşuyor.

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