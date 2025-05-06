Bir dokunuş, bir hayat: Ten tene temasla yaşama tutunuyorlar

Bir bebeğin dünyaya attığı ilk adım, annenin tenine yaptığı minicik bir dokunuşla başlar. Annenin teni, onun dünyadaki ilk evi gibidir. Özellikle prematüre, yani hayata erken adım atan bebekler için bu temas, yalnızca bir bağ değil, aynı zamanda hayati bir destek olarak görülüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Bir dokunuş, bir hayat: Ten tene temasla yaşama tutunuyorlar
Yayınlanma:

Bilimsel araştırmalar, doğumdan hemen sonra gerçekleştirilen “ten tene temasın”, bebeklerin yaşam şansını artırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, annenin çıplak tenine sarılan bir bebeğin hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan daha hızlı geliştiğini, bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve güvenli bağ kurma ihtimalinin arttığını vurguluyor.

Prematüre doğan bebekler doğrudan yoğun bakım ünitelerine alındığı için anne-bebek bağının geciktiği durumlar yaşanabiliyor. Ancak yapılan çalışmalarda, annesiyle erken temas kurabilen bebeklerin hayatta kalma oranlarının ciddi oranda arttığı belirlendi. Uzmanlar, özellikle prematüre bebeklerde “ten tene temas” uygulamasının mutlaka sağlık personelinin gözetiminde, dikkatli ve eğitimli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor.

Türk Neonatoloji Derneği, bu bilincin yaygınlaşması amacıyla geçtiğimiz yıl 8 ilde “ten tene temas” uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında, yenidoğan bakım ünitelerinde eğitimli personel eşliğinde anneler bebekleriyle ilk kez kontrollü olarak bir araya getirildi. Bu temas, yalnızca bir sarılış değil; ömür boyu sürecek bir güvenin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Dernek yetkilileri, bu uygulamanın 2025 yılı içinde daha fazla ilde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Adana'da sadece 5 liradan satılıyor!Adana'da sadece 5 liradan satılıyor!Yurt
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyor3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

bebek doğum
Günün Manşetleri
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi
Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü
Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!