Adana'da sadece 5 liradan satılıyor!

Anneler Günü’ne sayılı günler kala, Türkiye’nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Adana’da yerli güller hasat edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giren işçiler, özenle kesip dikenlerinden arındırdıkları gülleri paketleyerek satışa hazır hale getiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana'da sadece 5 liradan satılıyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Adana'dan Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen güller, dalında tanesi 5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, dönüm başına ortalama 6-7 bin gül verimiyle bu yılki hasattan memnun. Ancak Hollanda’dan ithal edilen güllerin piyasayı baskılaması nedeniyle, yerli güllerin değeri düşmüş durumda.

Bahçede 5 liraya satılan güller, şehir merkezindeki çiçekçilerde ortalama 100 liraya, internet sitelerinde ise çok daha yüksek fiyatlardan tüketiciyle buluşuyor. Bir çiçek satış sitesinde, Anneler Günü'ne özel kampanya kapsamında 11 kırmızı gül 999 liradan 799 liraya indirilerek satışa sunuldu.

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların yerinde saydığını belirterek bu yıl çarpıcı bir karara imza attıklarını söyledi:
“Bu sene hasat yapmayacağız, gülleri Anneler Günü’nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda’dan ithal edilen güller nedeniyle bizim ürünlerimizin fiyatı düştü. Şu anda dalında 5 liraya satılıyor. Geçen yıl da bu fiyattaydı ama bu yılki maliyetler çok yüksek. Artık maliyeti bile kurtarmıyor.”

Federal Meclis kararını verdi: Almanya'nın yeni Başbakanı MerzFederal Meclis kararını verdi: Almanya'nın yeni Başbakanı MerzDış Politika
MİT’ten büyük başarı: İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendiMİT’ten büyük başarı: İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana Gül
Günün Manşetleri
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi
Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü
Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!