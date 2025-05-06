Adana'da sadece 5 liradan satılıyor!

Adana'dan Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen güller, dalında tanesi 5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, dönüm başına ortalama 6-7 bin gül verimiyle bu yılki hasattan memnun. Ancak Hollanda’dan ithal edilen güllerin piyasayı baskılaması nedeniyle, yerli güllerin değeri düşmüş durumda.

Bahçede 5 liraya satılan güller, şehir merkezindeki çiçekçilerde ortalama 100 liraya, internet sitelerinde ise çok daha yüksek fiyatlardan tüketiciyle buluşuyor. Bir çiçek satış sitesinde, Anneler Günü'ne özel kampanya kapsamında 11 kırmızı gül 999 liradan 799 liraya indirilerek satışa sunuldu.

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların yerinde saydığını belirterek bu yıl çarpıcı bir karara imza attıklarını söyledi:

“Bu sene hasat yapmayacağız, gülleri Anneler Günü’nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda’dan ithal edilen güller nedeniyle bizim ürünlerimizin fiyatı düştü. Şu anda dalında 5 liraya satılıyor. Geçen yıl da bu fiyattaydı ama bu yılki maliyetler çok yüksek. Artık maliyeti bile kurtarmıyor.”