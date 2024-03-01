Bu canlının ölüsüne bile dokunmayın! Dikkat!

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının insan derisi oldukça zararlı olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Ayas: "Denizanaları planktonlarla ve küçük balıklarla besleniyor. Ortamda yeteri kadar planktonlarla beslenen balık türleri olmazsa denizanalarının popülasyonu artar. Bununla beslenen deniz kaplumbağaları, caretta carettalar var. Yeteri kadar caretta olursa denizanalarının popülasyonlarının azalacağını düşünüyoruz. Her sene bu dönemlerde sahillerimize denizanaları vuruyor. Bunlar dalga ve akıntılarla sahile yönleniyor" dedi.

Denizanası türünün kontrol altına alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayas, "Geçmişte Mersin Körfezi'nde turizm faaliyetini ciddi şekilde etkilemişti. Yazın turizm sezonunda sahillerde olması ciddi bir turist kaybına neden olabilir" diye konuştu.

Zehirli denizanalarının olduğu denize girilmemesini hatırlatan Aras:

"Ciddi yaralanmalar olabilir. Vatandaşlarımız eğer sahillerde denizanaları ile karşılaşırsa kesinlikle dokunmamalı. Ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri var. Ölü bile olsa denizanalarına dokunmayın. Bunlar insan derisi ile temas ettiğinde patlayıp çeşitli zehirli sıvılar bırakabilir. Ciddi lezyonlar oluşabilir. Alerjik reaksiyonu olan kişilere solunum güçlüğü problemi yaratabilir. Temas durumunda ise tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanmalı. Eğer bulabiliyorsa sirke de iyi bir çözüm. Tabii en iyi yol sağlık kuruluşuna müracaat etmek. Denizanalarının olduğu denize de girilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bıraktıkları sıvılar olabilir."