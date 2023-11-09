Bu Davranışlar Narsist Bireyler Yetişmesine Neden Olabilir!

Narsist bir kişiyi tanımak genellikle bunun işaretlerini bize verdikleri için kolay olabilir. Peki aniden çocuklarımızda bu işaretleri fark etmeye başlarsak ne olur? Yeni nesil potansiyel narsistlerin yetiştirilmesinde asıl sorumlu kişiler ebeveynler olabilir mi? Araştırmalara göre, bir kişinin narsist olmasındaki narsisizminin kökenini yetiştirilme tarzında gösteriyor.

Narsiszm ile Özgüven Arasındaki Fark

Öncelikle narsisizmi sağlıklı dozda özgüvenle karıştırmamalıyız. Temel olarak, öz saygısı olan bir kişinin, başkalarının ihtiyaçları ve hakları ne olursa olsun, kendisini her zaman ilk sıraya koymaması bakımından farklılık gösterirler. Bu nedenle ebeveynler olarak çocuklarımızın güçlü bir özgüven geliştirmelerine yardımcı olmalıyız.

Üç yaşındaki çocuğunuzun narsistik davranışları varsa endişelenmenize gerek yok çünkü o yaşta hâlâ kişiliğini geliştiriyor ve etrafındaki her şeyi öğreniyor. Ancak bu davranışlar yaşla birlikte devam ederse veya artarsa, bu zaten bir tehlike işaretidir ve uzmandan yardım almanız gerekebilir.

1. Çocuklara Küçük Yaşlardan İtibaren Empati Aşılayın

Narsistler başkalarının ne hissettiğini veya düşündüğünü pek umursamazlar; yalnızca kendileri ve kendi arzuları ve duygularıyla ilgilenirler. Bu yüzden çocuğunuzun empatinin ne olduğunu anlaması ve öğrenmesi gerekiyor. Diğer insanları anlamak ve gerçekten şefkat duymak, onların duygusal ve sosyal gelişimleri için çok faydalı unsurlardır. Onların ilk rol modeli olduğunuzu unutmayın, bu nedenle günlük davranışlarınızla örnek olmanız gerekecek.

2. Tutkulu Olduğunuz ve Sizi Eğlendiren Bir Şey Bulun

Bir hobinin çocuğun varoluş biçimini geliştirmede herhangi bir faydası olabileceği çoğu zaman düşünülmez. Ancak örneğin bir spor veya sanatsal aktivite gibi tutkulu oldukları bir şeyi bulmalarına yardımcı olmak, onların aynı hobilerle ve hobilerle ilgilenen bir şey ve insanlar hakkında heyecanlanmalarına olanak tanıyacaktır.

3. Sorumluluk Duygusu Geliştirmelerine Yardımcı Olun

Narsist insanlar genellikle eylemlerinin ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmezler, özellikle de bunlar olumsuzsa. Bu nedenle çocuklarınıza kendi hatalarından ya da kötü davranışlarından ders çıkarmak, yaptıklarının neden yanlış olduğunu onlara açıklamak, çocukların hatalarının sorumluluğunu almalarına ve narsistlerin bu özelliklerini hafifletmelerine yardımcı olabilir.

4. Odaklanmalarını ve Meydan Okumalarını Sağlayın

Bir narsist çoğu zaman kendini diğerlerinden üstün hisseder ve bu gerçekten de öyle olabilir, ancak bunu kanıtlamaları yeterli değildir, bunun için tanınmaları gerekir. Çocuklarda bu tür davranışlardan kaçınmak için yeni zorluklar önermek iyidir. Bu şekilde sınırlamaları olduğunu ve her zaman tüm cevaplara sahip olmadıklarını bileceklerdir.

5. İltifatlarınızı Akıllıca Seçin

Çocukların sürekli olarak ebeveynlerinden onay ve ilgi beklemeleri normaldir. Ancak bir çocuğa her zaman sınıfının en güzeli ve en akıllısı olduğunu söylemek ile bir şeyi doğru yaptığını, çok fazla çabaya değer olduğunu veya diğer çocuklar için endişelenmeye değer olduğunu söylemek arasında büyük bir fark vardır. Övgü, çocuğun özgüveninin gelişmesinde büyük bir yardımcıdır, ancak çok fazla övgü ters etki yaratabileceğinden, onu dikkatli kullanmalıyız.

6. Her Zaman Sınırlarınızı Belirleyin

Bir narsist her zaman işleri kendi yöntemiyle yapmak ve istediklerini elde etmek isteyecektir. Bu nedenle ebeveynlerin, çocuğun özgürlüğünü veya fikirlerini kısıtlamadan sınır koymayı bilmesi gerekir. Örneğin yemek, mola ve oyun programlarını ayarlamak çocuğa istikrar ve güvenlik duygusu verir. Ebeveynlerin belirlediği sınırlar, çocuğun olgunlaşmasına ve her zaman istediğini yapamayacağını anlamasına yardımcı olur, bu da onun sabırlı olmasını sağlar.

7. Karşılaştırma Yapmayın

Narsist insanların diğerlerinden daha iyi hissetmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklarımızın, değerlerinin çevrelerindeki insanların başarı ya da başarısızlıklarına değil, kendi çabalarına bağlı olduğunu öğrenmelerinin önemi burada yatmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızı birbirleriyle ya da arkadaşlarıyla, akrabalarıyla kıyaslayarak bu tür davranışları beslememeliyiz.

8. Sevilme Konusunda Şüphe Duymalarına Asla İzin Vermeyin

Çocuklarımızda narsistik tutumlar geliştirmemek için onlara özel çocuk olduklarını anlatmak ve inandırmak yerine, onlara koşulsuz olarak sevildiğini anlatmak ve hissettirmek daha önemlidir. Bu şekilde, onların insan olarak değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olursunuz, böylece diğerlerinden daha üstün veya daha iyi oldukları yanılsamasını yaratmak yerine, iyi bir öz saygı için bir temel oluşturursunuz.