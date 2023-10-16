Bu İkiliye Bayılacaksınız! Pekmez ve Tereyağın Muhteşem Etkisi!

Pekmez ve tereyağının balgam söktürücü muhteşem etkisine bayılacaksınız! Balgam söktürücü bu ikilinin efsane etkisini sizin için araştırdık.

Bu İkiliye Bayılacaksınız! Pekmez ve Tereyağın Muhteşem Etkisi!
Pekmez ve Tereyağın Muhteşem Etkisi!
Editör: Selime Albayrak
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Balgam söktürücü pekmez ve tereyağı karışımının mucizevi etkisine inanamayacaksınız! Öksürüğünüzü kesen ve balgam söktürücü karışımın tarifi detaylarıyla birlikte yazımızda. 

Balgam Söktürücü Tarifi

Balgam Neden Oluşur?

Balgam oluşumu günlük hayatta hemen hemen hepimizin karşılaştığı problemler arasındadır. Balgam, yaşam kalitemizi düşüren aynı zamanda rahatsızlık hissi veren bir sorundur. Peki, balgam nasıl oluşur? Balgam, akciğer ve bronşları etkileyen hastalıklar ve enfeksiyonlar sonucunda oluşur. Bunun sonucunda akciğer kendini temizleyebilmesi için öksürük yoluyla balgamı vücuttan uzaklaştırmak ister.

Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla oluşan hastalıklar vücutta balgam oluşumuna sebep olabilir. Vücutta balgam oluşumuna sebep olan bazı hastalıklar şunlardır;

  • Hava kirliliği
  • Sigara tüketimi veya sigara dumanına maruz kalmak
  • Sinüzit
  • Zatürre
  • KOAH hastalığı
  • Alerjik astım ve bronşit
  • Akciğerde oluşabilecek çeşitli enfeksiyonlar

Balgam Söktüren Muhteşem Tarif

Balgam Söktürücü Tarifi

Malzemeler;

  • Bir fincan pekmez
  • Dolu dolu iki yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı;

  • Bir fincan pekmezi ve 2 kaşık tereyağını cezveye alın.
  • Ocağınızı en kısık ayarda açın. Cezveyi ocaktaki ateşe tam değdirmeden tereyağının erimesini bekleyin.
  • Burada önemli olan, ocakta pekmez ve tereyağının kaynamaması.
  • Tereyağın eridiğinden emin olduktan sonra ılık ılık karışımınızı tüketin.

Vücuttaki Balgam Oluşumuna İyi Gelecek Diğer Formüller

  • Su ve tuz ile gargara yapmak
  • Ilık su ve limon karışımı
  • Bol su tüketimi
  • Zencefil çayı
  • Ballı ılık süt
  • Mentol nanesi
  • Okaliptüs ve sıcak su buharı
  • Bal ve sarımsak karışımı
  • Sigara ve sigara dumanı gibi zararlı ortamlardan kaçınmak
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