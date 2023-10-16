Bu İkiliye Bayılacaksınız! Pekmez ve Tereyağın Muhteşem Etkisi!

Balgam söktürücü pekmez ve tereyağı karışımının mucizevi etkisine inanamayacaksınız! Öksürüğünüzü kesen ve balgam söktürücü karışımın tarifi detaylarıyla birlikte yazımızda.

Balgam Neden Oluşur?

Balgam oluşumu günlük hayatta hemen hemen hepimizin karşılaştığı problemler arasındadır. Balgam, yaşam kalitemizi düşüren aynı zamanda rahatsızlık hissi veren bir sorundur. Peki, balgam nasıl oluşur? Balgam, akciğer ve bronşları etkileyen hastalıklar ve enfeksiyonlar sonucunda oluşur. Bunun sonucunda akciğer kendini temizleyebilmesi için öksürük yoluyla balgamı vücuttan uzaklaştırmak ister.

Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla oluşan hastalıklar vücutta balgam oluşumuna sebep olabilir. Vücutta balgam oluşumuna sebep olan bazı hastalıklar şunlardır;

Hava kirliliği

Sigara tüketimi veya sigara dumanına maruz kalmak

Sinüzit

Zatürre

KOAH hastalığı

Alerjik astım ve bronşit

Akciğerde oluşabilecek çeşitli enfeksiyonlar

Balgam Söktürücü Tarifi

Malzemeler;

Bir fincan pekmez

Dolu dolu iki yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı;

Bir fincan pekmezi ve 2 kaşık tereyağını cezveye alın.

Ocağınızı en kısık ayarda açın. Cezveyi ocaktaki ateşe tam değdirmeden tereyağının erimesini bekleyin.

Burada önemli olan, ocakta pekmez ve tereyağının kaynamaması.

Tereyağın eridiğinden emin olduktan sonra ılık ılık karışımınızı tüketin.

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