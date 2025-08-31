Bu ürünler sandığınız gibi değil! “Mucize” diye satılan kozmetikler cilt düşmanı çıktı

İnternette ve sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan "mucizevi etki" vadeden cilt bakım ve sağlık ürünleri, uzmanlar tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Solak Esen, bu tür ürünlerin dikkatsizce kullanıldığında ciltte tahriş, leke ve fototoksik reaksiyonlara neden olabileceğini vurguladı.

Esen, "Hiçbir ürün mucize değildir. İnternetten veya sosyal medyadan alınan ürünler ciddi tahriş ve fototoksik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bizim önerdiğimiz dermokozmetik ürünler bile mucize vadetmez" diyerek, kullanıcıların yüksek beklentilerle kontrolsüz ürün kullanımına yönelmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Cilt yapısına uygun olmayan ürünlerin tercih edilmesinin ciddi problemlere yol açabileceğini söyleyen Esen, "Çok yoğun asitli ürünleri üst üste kullanmak ise tahrişe ve lekeye yol açabilir. Bu nedenle içerik okumak ve bilinçli ürün seçmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMADAN TANITIYOR

Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise sosyal medya fenomenlerinin ürün tanıtımlarında yeterli araştırma yapmadan sadece gelir odaklı hareket ettiklerini belirtti. Demircan, "Bugün birçok influencer bireysel olarak kendi anlaşmasını yaparak ürünün doğruluğunu, ürünün gerçekliğini, firmanın konumunu, ortaklarını, sermayesini sorgulamadan 'Sorguladığım tek şey benim alacağım para' düşüncesiyle bu işlerin içerisine giriyor" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Denetim eksikliğine ve e-ticaret platformlarında sahte satıcıların kolayca mağaza açabilmesine dikkat çeken Demircan, bu sürecin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek şu uyarıda bulundu: "Vatandaşların mutlaka firmanın geçmişini, distribütörlüğünü ve Sağlık Bakanlığınca onaylarını araştırması gerekir."

"HER PARILTILI ÜRÜN SAĞLIKLI DEĞİLDİR"

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Cansu Irmak Ünlü de sosyal medyada mucizevi etki iddiasıyla tanıtılan kozmetiklerin ve makyaj ürünlerinin herkese uygun olmadığını belirtti. Ünlü, "Klinik olarak test edilmemiş ürünler uzun vadede hem maddi hem manevi zarara yol açabiliyor. Her parıltılı ve pahalı ürün cilt sağlığı için uygun değildir" diyerek, tüketicilerin görsel cazibeye aldanmaması gerektiğini vurguladı.

Cilt bakım ürünü seçiminde içeriğin mutlaka incelenmesi gerektiğini kaydeden Ünlü, "Yüz temizlendikten bir saat sonra gözlenen parlama, gerginlik ya da kuruluk gibi hisler cilt tipini anlamada yol gösterici olabilir. Ancak hormonal değişiklikler ve çevresel faktörler de cilt tipini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanların ortak uyarıları, internetten alınan cilt bakım ürünlerinin mutlaka dermatolojik onaylı olması, içeriklerin dikkatlice okunması ve ürünün kaynağının sorgulanması yönünde. Temel bakım rutini olarak ise şu adımlar öneriliyor: Cilde uygun temizleme köpüğü, soruna özel serum, nemlendirici, güneşten koruma.

Cilt sağlığının korunması için bilinçli ürün kullanımı, uzman önerisi ve güvenilir kaynaklardan alışveriş vazgeçilmez kriterler olarak öne çıkıyor.