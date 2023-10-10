Bu Yöntem Prostata Sebep Oluyor! Erkeklerin Geneli Yanlış Tuvalet Tercihini Kullanıyor

Veri analitiği firması YouGov, 16 Mayıs'ta erkeklerin yüzde kaçının ayakta veya oturarak işediğini gösteren önemli bir anketin sonuçlarını açıkladı. Anket, tuvalete gitmeleri gerektiğinde her zaman veya çoğu zaman oturup işeyen erkekler açısından büyük farkların olduğunu açıkladı.

Hangisi Daha Sağlıklı

Ayakta mı işemek veya oturarak mı işemek konusunda, hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsanız, Telegraph'a konuşan bir üroloğa göre oturmak erkekler için daha iyi. Hijyen açısından daha iyi olmasının yanı sıra, İngiltere'deki Alexandra Hastanesi'nden danışman üroloji cerrahı Gerald Collins, Telepragh'a oturmanın mesanenizi daha verimli bir şekilde boşaltmanıza yardımcı olduğunu söyledi.

Collins'e göre ayakta durduğunuzda leğen kemiğinizdeki kaslar gergindir. Oturduğunuzda rahatlarlar, idrara çıkmayı daha hızlı ve daha kolay hale getirirler. Oturmanın özellikle yaşlandıkça ve prostat büyümesine neden olabilecek erkekler için faydalı olduğunu vurguladı. Büyümüş prostatlar da erkeklerin mesanelerini tamamen boşaltmasını engelleyebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarından mesane taşlarına kadar birçok soruna yol açabilir.

Çalışmalar, özellikle prostat büyümesi olan erkeklere odaklanarak, ayakta işemek ve oturarak işemek konusunu inceledi. Bir çalışma, Alt İdrar Yolu Semptomları (AÜSS) olan hastaların, oturmak için ekstra çaba harcadıklarında daha iyi bir akış elde edebildiklerini buldu.

Çalışmalarında şu sözleri yazdılar:

- Oturma duruşunun idrara çıkma sorunları olan erkekler için en iyi pozisyon olduğu sonucuna vardık, örneğin idrar yapmak için genişlemiş prostat nedeniyle, sağlıklı erkeklerde hiçbir fark bulunamadı.

- Bu klinik açıdan önemlidir, çünkü kalan idrar sistit ve mesane taşları gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Oturmak esas olarak prostat büyümesi olan erkeklere faydalıdır, ancak 80'li yaşlarındaki erkeklerin yüzde 90'ından fazlasının bu duruma sahip olduğu göz önüne alındığında, gençken oturmaya alışmak isteyebilirsiniz.