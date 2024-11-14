Canan Karatay'dan Dubai Çikolatası açıklaması: "Zehir..."

Dubai Çikolatası, son dönemde sosyal medyada ve basında sıkça yer alarak büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu ürünle ilgili Prof. Dr. Canan Karatay’dan dikkat çekici bir uyarı geldi. İşte o açıklamalar...

Mert Sagit Mert Sagit
Canan Karatay'dan Dubai Çikolatası açıklaması: "Zehir..."
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Ünlü kardiyolog, Dubai Çikolatası’nın insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirterek, “Bu ürün, firmaların ürettiği bir zehirden başka bir şey değil. İnsanlar bu tür ürünleri tükettikçe vücutlarında asit birikiyor, hastalanıyorlar ve kansere yakalanma riski artıyor. Sonra da ‘Neden hastalandım?’ diye sormaya başlıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karatay, modern yaşamda insanların sağlığına olan yaklaşımını eleştirerek, tüketicilerin yapay ve sağlıksız gıda ürünlerine yönelmesini eleştirdi. Bunun yanı sıra, teknolojiye ve dijitalleşmeye yönelik bir eleştiri de getiren Karatay, “İnsanlar adeta yapay zekaya teslim olmuş durumda. Yapay zeka, zihinlerimizi kontrol altına almaya çalışan bir tehlike. Beyninizi bu türden bir manipülasyona kaptırmayın,” şeklinde konuştu.

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