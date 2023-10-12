Canan Karatay'dan IQ Yükselten Karışım! Zehir Gibi Beyniniz Oluyor

IQ seviyesini yükselten karışımı söyleyen Canan Karatay, zehir gibi bir beyin için garanti veriyor. Beyninizin neredeyse yüzde 80'ini kullanmaya yarayan Canan Karatay'ın havuç karışımını denemeden geçmeyin!

Canan Karatay'dan IQ Yükselten Karışım! Zehir Gibi Beyniniz Oluyor
Canan Karatay'dan IQ yükselten karışım! Zehir gibi beyniniz oluyor
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Yaptığı her açıklama ile gündem olan Canan Karatay, IQ seviyesini yükselten havuç karışımını önerdi. Canan Karatay, beyin aktivitesini geliştiren havuç karışımı detayları hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık. 

Canan Karatay'dan IQ Seviyesini Yükselten Havuç Karışımı!

A vitamini bakımından zengin olan havuç herkes tarafından göz sağlığına iyi geldiği biliniyor. Aslında evet Havuç göz sağlığına iyi gelerek vücuttaki A vitaminini artırır. Bununla beraber sinir sistemini harekete geçirerek adeta beynin işlevselliğini artırdığı tespit edildi. Ancak bu faydasını artırarak beyni daha güçlü hale getirir.

Havuç karışımı

Canan Karatay'da bu sırrı paylaştı. Tam 4 ay boyunca düzenli olarak her sabah 1 adet havucu meyve sıkacağından geçirin. Ardından İçine Yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Sonrasında yarım çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin. Düzenli olarak tüketilmesini tavsiye edilir. Sadece sinir sistemini güçlendirmez zeka seviyesini artırmaz. Aynı zamanda havuç karışımı mide asidini dengeler. Hormonların çalışmasını daha iyi seviyeye çıkmasını sağlar. Bununla beraber kanserli hücrelerin oluşmasını engeller. 

Yağ içinde kalmış ocakları cillop gibi yapan karışım! 3 malzemeye ihtiyacınız varYağ içinde kalmış ocakları cillop gibi yapan karışım! 3 malzemeye ihtiyacınız varPratik Bilgiler
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