Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı! Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor, İştah Kontrolünü Sağlıyor!
Canan Karatay’ın limonlu su sırrını sizin için araştırdık! Limonlu suda saklı olan faydalara bayılacaksınız! Kilo vermenizi kolaylaştıracak ve iştahınızı kontrol altına alacak limonlu suyun birbirinden güzel faydalarına gelin birlikte bakalım. İşte limonlu su mucizesi…
Limon hem C vitamini yönünden oldukça zengin hem de güçlü bir antioksidan barındırması sebebiyle vücutta enerji seviyesinin yükselmesine ve metabolizmanın hareketlenmesine yardımcı olur. Limonlu su günlük rutin olarak tüketildiğinde sağlık açısından da pek çok noktada fayda sağlamaktadır. Limon içerisinde barındırdığı çeşitli vitamin ve minerallerden dolayı vücuda oldukça faydalı bir sebzedir. İşte limonlu su içmenin vücudumuza etki eden faydaları…
Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı!
- Limonlu su, vücutta bulunan enfeksiyonları hafifletir.
- Limonlu su, eklemlerde biriken ürik asidi seyreltir. Eklem ağrılarına ve dizlere iyi gelir.
- Limonlu su, diş ağrılarına ve diş eti hastalıklarına fayda sağlar.
- Limonlu su, bütün bedeni baştan aşağıya yeniler ve gençleştirir.
- Limonlu su, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Limonlu su, bedenin kendini iyileştirme mucizesini destekler.
- Limonlu su, serotonini yükseltir ve mutlu olmanızı sağlar.
- Limonlu su, stresi uzaklaştırır. Tüm endişeleri, negatif kuruntuları ve hatta depresyonu da alt eder.
- Limonlu su, beyne iyi gelir ve dikkatinizi toplamanıza yardımcı olur.
- Limonlu su, metabolizma ve sindirim sorunlarını giderir. Bedenin besinleri daha iyi özümsemesine yardımcı olur. Böylece kilo vermenize fayda sağlar.
- Limonlu su, pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.
- Limonlu su, böbrek taşı, safra taşı, pankreas taşı ve kalsiyum birikimlerini eritir.
- Limonlu su, kanı, damarları ve arterleri temizler.
- Limonlu su, yüksek tansiyona iyi gelir. Düşük tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekmektedir. Düşük tansiyon için limonlu suya himalaya ya da deniz tuzu eklenmesi önerilir.
- Limonlu su, müthiş bir antioksidan kaynağıdır. cildin kolajen üretimini destekler. Yüzdeki çizgiler ve sarkmalar yok olur.
- Limonlu su, vücudun pH değerini alkali yönünde yükseltir. Bedenin yüksek pH seviyesinde uzun süre kalmasını sağlar. Daha yüksek pH seviyesi, hastalıkların bedende yaşayamamasına sebebiyet verebilir. Kanser dahil alkali bir ortamda yaşayamaz.
- Bir bardak ılık suya yarım limon suyu sıkılmalı ve sabahları aç karnına yenmelidir.
- Mide ekşimesi ve düşük tansiyon rahatsızlıklarınız varsa kahvaltıdan sonrada limonlu su tüketebilirsiniz.