Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı! Kilo Vermeyi Kolaylaştırıyor, İştah Kontrolünü Sağlıyor!

Limon hem C vitamini yönünden oldukça zengin hem de güçlü bir antioksidan barındırması sebebiyle vücutta enerji seviyesinin yükselmesine ve metabolizmanın hareketlenmesine yardımcı olur. Limonlu su günlük rutin olarak tüketildiğinde sağlık açısından da pek çok noktada fayda sağlamaktadır. Limon içerisinde barındırdığı çeşitli vitamin ve minerallerden dolayı vücuda oldukça faydalı bir sebzedir. İşte limonlu su içmenin vücudumuza etki eden faydaları…

Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı!