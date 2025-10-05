Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları büyük tehlike: Böbrek yetmezliğine kadar gidebilir

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları, özellikle erken yaşlarda sık karşılaşılan ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sonuçları doğurabilen önemli bir rahatsızlık olarak dikkat çekiyor. Henüz gelişimini tamamlamamış olan böbrekler, bu tür enfeksiyonlardan kolayca etkilenebiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlke Beyitler, bu konuda ailelere uyarılarda bulundu. Beyitler, "Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarının zamanında tespit edilerek gerekli tedavinin yapılması gerekiyor" diyerek, ihmallerin ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve gebelik sorunları gibi kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtti.

Uzman doktor, basit önlemlerle enfeksiyon riskinin azaltılabileceğini ifade ederek, “Bol su tüketilerek, yeterli sıklıkta ve miktarda idrar yapılarak bu durumun önüne geçilebilir” dedi.

İHMAL, EN BÜYÜK RİSK

İdrar yolu enfeksiyonlarının çocuklarda en sık görülen sağlık problemleri arasında yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Beyitler, "Tedavisi kolay olmasına rağmen çoğu kişi tarafından ihmal edilen bu rahatsızlık, çocuklarda ileride daha büyük sorunlara yer açabilir" açıklamasında bulundu.

Beyitler, hastalığın nedenleri hakkında da bilgi vererek, “Küçük çocuklardaki tuvalet eğitimi zorlu ve uzun bir süreç. Bu süre içerisinde anne babaların ciddi bir mesai harcamaları gerekiyor. Yuva ya da anaokulu çağındaki çocuklar birçok nedenle tuvalete gitmeye çekiniyor ve idrarını tutuyor. Bu da başlı başına idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan bir sebep. İdrarın mesanede uzun süre kalması, orada hastalık yapan bakterilerin artmasına ve böylece koruyucu hücrelerin bozularak idrar yolu enfeksiyonu oluşmasına yol açıyor. En sık görülen belirtileri ise kabızlık, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo alamama şikayetleri oluyor” dedi.

Erken yaşta görülen enfeksiyon belirtilerine dikkat çeken Beyitler, küçük çocuklarda “çocukların idrarını kesik kesik yapması, huzursuzluk ve ateşlenme” şeklinde bulguların ortaya çıktığını, okul çağındaki çocukların ise “sırt ya da bel ağrısı, idrar yaparken canının acıması” gibi şikayetlerle durumu ifade edebildiğini aktardı.

Doç. Dr. Beyitler, idrar yolu enfeksiyonlarının ilk bir yaşa kadar erkek çocuklarında daha sık görüldüğünü, bir yaşın ardından ise kız çocuklarında görülme oranının arttığını kaydetti.

HİJYEN VE BOL SU TÜKETİMİ KORUYUCU ETKEN

Enfeksiyonla mücadelede en etkili yöntemin düzenli idrara çıkmak ve bol su içmek olduğunu belirten Beyitler, “Yeterli sıklıkta, yeterli miktarda idrar yapılması ile bol su tüketilmesi en faydalı direnç mekanizmasıdır” dedi.

Uzman doktor, enfeksiyonun nedenlerini de şu şekilde açıkladı: “Genital bölgenin çok sık olarak sabun veya şampuanlı suyla yıkanması, mesanenin yetersiz boşalması, böbrek taşı hastalığı, sünnetsiz olma ve mesane dissinerjisi gibi nedenler enfeksiyona sebep olabiliyor. Ancak genel olarak bu enfeksiyon, bağırsak bakterilerinin idrar yoluna ulaşmasıyla meydana geliyor. Kız çocuklarında yüzde 3 oranında görülen idrar yolu enfeksiyonları, erkek çocuklarında yüzde 1 oranında görülüyor. Bunun nedeni, mesaneye ilerleyen bakterilerin kız çocuklarda mesaneye daha hızlı ulaşabilmesi. Gereksiz antibiyotik kullanımı, kötü hijyen gibi faktörler de genital bölgenin doğal ortamını bozuyor. Böylece çocukların idrar yolu enfeksiyonundan korunmada direnci azalıyor.”

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Doç. Dr. İlke Beyitler, idrar yolu enfeksiyonlarının genellikle uygun antibiyotiklerle 5 ila 10 gün arasında tedavi edilebildiğini söyledi. Ancak ağır seyreden vakalarda bu sürenin 14 güne kadar uzayabileceğini belirtti. “Enfeksiyonun şiddetine göre antibiyotiklerin damar yolu ile veya enjeksiyon yapılarak uygulanması gerekebilir” diyen Beyitler, özellikle riskli hastaların belirli görüntüleme yöntemleriyle takip edilmesinin önemine değindi.

Beyitler, “Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu tedavisinin yanı sıra riskli hastaların belirli görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi ve yeni enfeksiyon gelişiminin önlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla en sık kullanılan yöntem ise üriner sistem ultrasonografisidir” ifadelerini kullandı.