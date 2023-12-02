Bazı insanlarda ayak üşümesi hemen hemen her gün yaşadıkları bir durumdur. Bundan dolayı bazı insanlar yatamaz bile! Çorap giyerek çözüm arayanları ise yeni hastalıklar bekliyor. Uzmanlar her iki sorunun da acilen çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Çorapla Uyuyanlar ve Ayakları Buz Dağı Olanlar! Hastalıklar Kabus Gibi Peşinizde

Ayak üşümesi kansızlık ve idrar yollarında enfeksiyon gibi iki sağlık sorununun sonucu ortaya çıkan bir belirtidir. Bu iki hastalık vücut dengesini alt üst eder. Bu yüzden uzmanlar günde yarım çay bardağı da olsa üzüm yada karadut pekmezi tüketilmeli. Bunun yanı sıra pekmez tüketilmeden önce içerisine limon sıkıldığında demir emilimi daha hızlı olur. Aynı zamanda kuşburnu çayıyla idrar yolu enfeksiyonu varsa o giderilmeli. Bunları doktorlara danışarak yapmakta fayda var.

Ayak üşümesine çözümü çorapla uyuyarak yapmayınız. Çünkü ayak üşümesi nedeniyle giyilen çoraplar ayaklardan başlayan kan dolaşımını engeller. Kalbe uyurken yeterli oranda gitmeyen kan akışı fonksiyonel dengeyi bozar. Beyin tam olarak uyuduğunu anlamadığı gibi hormonlar aşırı sıcaklıktan kaynaklı terlemeye neden olur. Rahatsız bir uyku düzeni ertesi günkü yaşam kalitesini olumsuz etkiler.