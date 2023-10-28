D Vitamini Eksikliğine Dikkat!

Kış kapıda, bulaşıcı hastalıklar ise iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Grip, üst solunum yolu hastalıkları artarken bağışıklığın güçlü olması önemli. Burada da devreye D vitaminleri giriyor.

D Vitamini Eksikliğine Dikkat!
Editör: Şevval İskender
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Sonbaharın gelmesiyle güneş ışınlarından yararlanma oranı da düştü. Haliyle D vitamini eksikliği de arış gösterdi. D vitamini eksikliği çocuklar ve ileri yaştaki insanlarda daha sık görülüyor. Doktor Emir Hüseyin Ağar D vitamini eksikliğinin belirtilerini sıraladı, uyarıda bulundu. D vitamini eksikliğini gidermek için ise güneşli havalarda dışarı çıkmak şart.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# d vitamini # sonbahar
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