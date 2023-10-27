Alüminyum Folyo Zararlı mı?

Fırında balık pişirmeden, sebzeleri kızartmadan veya etli güveç yapmaya kadar herkes muhtemelen alüminyum folyo kullanmıştır. Bu ev konforu onlarca yıldır dünyanın her yerindeki birçok evde kullanılıyor, ancak internette bunun sağlığımıza zararlı olduğuna dair bazı abartılı reklamlar var. Peki alüminyum folyo gerçekten zararlı mı?

Alüminyum Sağlığa Zararlı mı?

Alüminyum folyo, kağıt inceliğinde parlak alüminyum metal bir tabakadır. Büyük metal levhaların, yaklaşık 0,2 milimetre (0,008 inç) kalınlıkta, dikkate değer ölçüde ezilene kadar işlem görmesi ile seri olarak üretilir.

Bu metal levhaların mutfak dışında endüstriyel ambalajlama, yalıtım ve buna benzer geniş bir kullanım alanı vardır.

Alüminyum folyonun sağlığınız için tehlikeli olduğu iddiasının önündeki ilk engelin altını çiziyor; alüminyum her yerdedir ve sorunun yalnızca folyo olması gerekmez. Doğal olarak oluşur ve yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Doğal haliyle genellikle fosfat ve sülfat gibi diğer elementlerle bağlantılıdır; dolayısıyla gıda ambalajı, fırın tepsileri ve hatta kozmetik ürünlerde bulunmasının yanı sıra toprakta, içme suyumuzda ve yiyeceklerimizde; meyvelerde, sebzelerde, etlerde, balıklarda, tahıllarda ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunur.

Koruyucu maddeler, renklendirici maddeler ve yapay koyulaştırıcılar gibi gıda katkı maddeleri de alüminyum içerir ve bazen evde pişirilen alternatiflerden çok daha yüksek miktarlarda bulunur.

Yediğiniz alüminyum miktarı, gıdanın kendisi tarafından ne kadar kolay emildiği, gıdanın yetiştirildiği toprakta alüminyum açısından ne kadar zengin olduğu, nasıl paketlendiği ve depolandığı ve alüminyumun gıda tarafından ne kadar kolay emildiği ile ilgili birkaç faktöre bağlıdır.

Metal aynı zamanda birçok ilaçta, özellikle antiasitlerde eser miktarda bulunur . Ancak tüm bu durumlarda, aldığınız alüminyumun yalnızca bir kısmının vücudunuz tarafından emileceğini unutmamak önemlidir. Geri kalanı ya dışkınızda ya da idrarınızda tuvalette kaybolacaktır.

Alüminyumun sağlığınız açısından tehlikeli olabileceği doğrudur ancak bu yüksek seviyelerde kullanılırsa. Bazı araştırmalar, metalin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar bulurken, bu durumla yaşayan kişilerde yüksek düzeyler görüldüğünden, diğerleri bunun kanserle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ancak sonuçlar kesin olmaktan uzaktır ve daha büyük ölçekli araştırmalara ihtiyaç vardır.

Folyo Sağlığa Zararlı mı? Folyo Tehlikesi Nasıl Azaltılır?

Birçok metalde olduğu gibi tükettiğimiz miktarı en aza indirmek önemlidir ancak tamamen ortadan kaldırmak zordur. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, sistemlerimizde haftada vücut ağırlığının kilogramı başına 2 miligram civarında düşük düzeyde alüminyum bulunmasının kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir.

Bununla birlikte araştırmalar, diğer kaplamalarda olduğu gibi pişirme kaplarında ve folyoda bulunan alüminyumun yemeğinize sızabileceğini göstermiştir. Süzme miktarını etkileyen faktörler arasında yemek pişirdiğiniz sıcaklık, yiyeceğin asitliği ve baharatlar ve tuzlar gibi diğer bileşenlerin varlığı yer alır. 2006 yılında yayınlanan bir araştırma, folyoyla hazırlanan fırında kırmızı etteki alüminyum miktarının yüzde 89'dan yüzde 378'e kadar artabileceğini gösterdi.

Şu ana kadar folyodan böyle bir alüminyum alımının artan sağlık riskiyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir sağlam kanıt görünmüyor.

Şüpheleriniz devam ediyorsa, yüksek sıcaklıklarda folyo ile pişirme yapmaktan kaçınarak, yemeğinizde daha az folyo kullanarak, alüminyum kaplı mutfak eşyalarını kullanmaktan kaçınarak ve alüminyum folyoyu asitli yiyeceklerle karıştırmaktan kaçınarak riski sınırlayabilirsiniz.

Ticari işlenmiş alternatifler yerine ev yapımı yemeklere odaklanarak tükettiğiniz alüminyum miktarını da azaltabilirsiniz.