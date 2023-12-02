Dikkat, Yumurtanız Böyleyse Asla Yemeyin! Protein Alacağım Derken Sağlığınızdan Olmayın!

Yumurta içerdiği yoğun kalsiyum, protein nedeniyle her yaştan insanın tükettiği bir yiyecektir. Bu nedenle küçük çocuklardan sporculara çok sayıda insan kahvaltılarında yumurta yer. Ancak protein alacağım derken sağlığınızdan olabilirsiniz. Peki yumurta nasıl yenmeli?

Dikkat, Yumurtanız Böyleyse Asla Yemeyin! Protein Alacağım Derken Sağlığınızdan Olmayın!
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Yumurta geleneksel kahvaltıların vazgeçilmezi olarak önümüze çıkmaktadır. Bu nedenle neredeyse her sabah yumurta sofralarımızı süslemektedir. Protein deposu olarak öne çıkan yumurtayı haşladığınız süreye dikkat etmeniz gerek. Aksi takdirde sağlık için tüketilen yumurta sağlığınızdan olmanıza neden olabilir. 

Dikkat, Yumurtanız Böyleyse Asla Yemeyin! Protein Alacağım Derken Sağlığınızdan Olmayın! - Resim : 1

YUMURTA NE KADAR HAŞLANMALI? İDEAL YUMURTA KIVAMI HANGİSİ? 

Yumurtadan en iyi şekilde faydalanmak için yumurta doğru sürede haşlanmalıdır. Peki ideal yumurta haşlama süresi ne kadar? 

Uzmanlara göre yumurta yedi dakikadan daha fazla haşlanmamalı. 7 dakikadan daha uzun süre haşlanan yumurtanın etrafında demir sülfür halkası denilen bir halka meydana gelir. Bu halka yeşil-gri bir halka olarak görülür. Vücudumuzun demirden faydalanmasına engel olan etken maddelerden bir tanesi olurken, doğru şekilde pişirilen yumurta demir eksikliği anemisine, zayıf metabolizmaya, halsizliğe, yorgunluğa, zayıf konsantrasyona, zayıf hafızaya son derece iyi gelmektedir.

Bildiğiniz Gibi Değil! Bu Baharat Sağlığınıza Sağlık Katıyor! Doktoru Evden Uzak Tutan O Baharat Hangisi?Bildiğiniz Gibi Değil! Bu Baharat Sağlığınıza Sağlık Katıyor! Doktoru Evden Uzak Tutan O Baharat Hangisi?Sağlık
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