Diyabete Karşı Dikkatli Olun! Uzmanlar Uyarıyor! Çocuklarda Erken Teşhis Hayati Önem Arz Ediyor!

Dünya Diyabet Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nizameddin Koca ile Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Dilek Can Gökalp, diyabete şifa olduğu iddiasıyla ortaya sürülen bitkisel ve farmakolojik ürünlere dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Diyabetin, birçok ölümcül hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyada çok yaygın olarak görülen bir hastalık türü olduğuna değinen Doç. Dr. Nizameddin Koca, diyabetin Türkiye’de de en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olduğunun altını çizdi. Obezite, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımı gibi başlıca etkenlerin diyabete davetiye çıkardığını söyleyen Koca şu ifadeleri kullandı:

- Tip 2 Diyabet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Türkiye’de diyabet görülme sıklığı yaklaşık yüzde 11 civarında, diğer bir deyişle her 10 kişiden birinde Tip 2 Diyabet hastalığı mevcuttur. Tip 2 Diyabete sebep olduğu bilinen bazı faktörler vardır. Kilo kontrolü, hareketli yaşam, sigara ve alkolden uzak bir yaşam Tip 2 Diyabetten korunmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

UCU ÖLÜME VARABİLİYOR!

Diyabet tedavisi görürken basit önerilerde bulunan insanlar yerine sağlık profesyonellerine danışılmasının önem arz ettiğini kaydeden Koca şunları söyledi:

- Diyabet, dünya sağlık ekonomisinin üzerinde çok büyük bir yük. Tip 2 Diyabet tanısı aldıktan sonra çevrenizde birçok insan diyabete iyi geldiği iddiasıyla size bitkisel ürünler, farmakolojik ürünler, diyetler ve benzeri birçok önerilerde bulunabilir. Bu sebeple çevreden aldığınız önerileri mutlaka sağlık profesyonelleriyle paylaşıp ona göre hayatınıza uygulayın. Çünkü sizlerin sadece bir hayatı var ve bu hayatınız üzerine de bilgisiz insanların söylemleriyle kumar oynamayın!

Diyabet ölüme varan tahribatlarına değinen Koca sözlerine şöyle devam etti:

- Tip 2 diyabet bir damar hastalığıdır ve damarların olduğu her yerde maalesef fonksiyon bozukluğundan organ kaybına gidecek kadar bir sürü etkilere sebep olacaktır. Dünyada diyalize giren hastaların büyük çoğunluğunu diyabet hastaları oluşturmaktadır. Diyabet, kardiyovasküler eşdeğeri bir hastalık olarak görülmektedir. Yani kalp damar hastalıkları açısından da en büyük risk faktörünü oluşturmaktadır. Sonuç olarak tüm bu kötü senaryoların başınıza gelmemesi de mümkündür. Bunun tek yolu; düzenli olarak doktorunuzun takibine gidip verdiği ilaçları da harfiyen kullanıp diyet önerilerine ve yaşam tarzı önerilerine uymaktır.

ÇOCUKLAR AÇISINDAN EN ÖNEMLİ OLAN ERKEN TEŞHİS

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Hatice Dilek Can Gökalp da çocuklarda görülen diyabetin belirtilerine değinerek erken teşhis ve tedavinin hayat kurtaracağının altını çizdi. Çocukluk çağında en fazla görülen diyabet türünün Tip 1 Diyabet olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Gökalp, sözlerini şu şekilde sürdürdü: