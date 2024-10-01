Durmayan hapşırık hayatını felç etti: 13 gündür sürüyor...

Seyitler Mahallesi’nde yaşayan Benazir Aydın, hapşırmalarının başlaması üzerine hastaneye başvurdu. Doktorlar serum tedavisi uygulayarak kendisini taburcu etti. Ancak, Aydın’ın günlük hayatı hapşırık nöbetleri nedeniyle gittikçe zorlaştı. Bir süre sonra hapşırmaları daha da arttı ve hastaneye tekrar başvurmak zorunda kaldı.

Benazir Aydın’ın yengesi Yasemin Aydın, “Yengem 18 Eylül’den beri aralıksız hapşırıyor. Ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor, hatta artık uyuyamaz hale geldi. Sürekli acile gidiyoruz ama tedavi sonrası eve gönderiliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yardım istiyoruz, çünkü bu durum normal değil” şeklinde konuştu.