Eczanelere Gerek Yok! Dilinizin Üstüne Koyduğunuz An Öksürüğü Keser İşte Ev Yapımı Doğal Pastil

Öksürük, grip ve soğuk algınlığı hayatımızı olumsuz yönde etkileyen hastalıklar arasındadır. Yaşam kalitemizi düşüren ve bağışıklık sistemimizi çökerten bu hastalıklarla mücadele etmek elbette pek kolay değil. Fakat doğru beslenme ve takviyelerle bu hastalıklardan korunmanın yolu çok kolay.

Bu Pastil Geçmek Bilmeyen Öksürüğünüzü Yok Edecek

Öksürük, uzun süre devam eden semptomlar arasındadır. Bu uzun süren öksürük vücudumuzda olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar öksürüğün en başta gelen göstergelerindendir. Kış aylarında hastalıklar kaçınılmaz hale gelir ve elimizde olmadan bu hastalıklara yakalanırız. İyileşmek için ise birçok ilaç ve kimyasal takviye gıdaları alırız.

İlaçlar ve takviye gıdalar, bazen çözüm yolu olmayabilir. En iyi çözüm yolu doğal yöntemlerle kendimizi korumaktır. Doğal yöntemlerle çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde hastalıklardan korunabilirsiniz. Öksürük, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlardan korunmak için eczanelerden pastil almaya son! Evde doğal bir şekilde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz ev yapımı doğal pastil tarifinin tüm detayları yazımızda.

Ev Yapımı Doğal Boğaz Pastili

Malzemeler;

4 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz karanfil

1,5 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı bal ya da pekmez

Hazırlanışı;