Eczanelere Gerek Yok! Dilinizin Üstüne Koyduğunuz An Öksürüğü Keser İşte Ev Yapımı Doğal Pastil

Eczaneden Pastil Almaya Son! Öksürük, soğuk algınlığı ve gribe birebir faydalı efsane pastil tarifi! Bu pastilden bir tane alın ve tüm öksürüğünüz kesilsin! Ev yapımı doğal pastil tarifinin tüm detayları yazımızda.

Eczanelere Gerek Yok! Dilinizin Üstüne Koyduğunuz An Öksürüğü Keser İşte Ev Yapımı Doğal Pastil
Ağzınıza Bir Tane Attığınızda Öksürüğünüzü Kesecek!
Editör: Selime Albayrak
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Öksürük, grip ve soğuk algınlığı hayatımızı olumsuz yönde etkileyen hastalıklar arasındadır. Yaşam kalitemizi düşüren ve bağışıklık sistemimizi çökerten bu hastalıklarla mücadele etmek elbette pek kolay değil. Fakat doğru beslenme ve takviyelerle bu hastalıklardan korunmanın yolu çok kolay.

Öksürük

Bu Pastil Geçmek Bilmeyen Öksürüğünüzü Yok Edecek

Öksürük, uzun süre devam eden semptomlar arasındadır. Bu uzun süren öksürük vücudumuzda olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar öksürüğün en başta gelen göstergelerindendir. Kış aylarında hastalıklar kaçınılmaz hale gelir ve elimizde olmadan bu hastalıklara yakalanırız. İyileşmek için ise birçok ilaç ve kimyasal takviye gıdaları alırız.

İlaçlar ve takviye gıdalar, bazen çözüm yolu olmayabilir. En iyi çözüm yolu doğal yöntemlerle kendimizi korumaktır. Doğal yöntemlerle çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde hastalıklardan korunabilirsiniz. Öksürük, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlardan korunmak için eczanelerden pastil almaya son! Evde doğal bir şekilde çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz ev yapımı doğal pastil tarifinin tüm detayları yazımızda.

Ev Yapımı Doğal Boğaz Pastili

Ev Yapımı Doğal Boğaz Pastili

Malzemeler;

  • 4 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı zencefil
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı toz karanfil
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı bal ya da pekmez

Hazırlanışı;

  • Sıktığınız limonların suyunu tencereye alın. Baharatları ve nişastayı ekleyip orta ateşte pişirin.
  • Kaynadıktan sonra 3 dakika kadar daha pişirin. Pekmez ya da balı ekleyerek sıkma torbasına alın.
  • Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye minik minik sıkın ve 2-3 saat dinlendirin.
  • Ev yapımı doğal pastiliniz hazır. Deneyecek olanlara şifa olsun.
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