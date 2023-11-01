Fahrettin Koca Açıkladı! Uyuz Salgını Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda görülen uyuz vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koca, uyuzun bir salgın olmadığını, endişelenecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Fahrettin Koca Açıkladı! Uyuz Salgını Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uyuz hastalığının görülme oranına ilişkin değerlendirme yapan Koca, "Salgın söz konusu değil, endişeye sebep olacak bir artış yok" dedi.

Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalansın geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttığı aktaran Koca, deprem bölgesinde bu artışın yaklaşık yüzde 13 olduğunu söyledi. Koca, "Deprem bölgesi için beklenenin altında. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." iye konuştu.

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Kaynak: TRT Haber

# Uyuz hastalığı # fahrettin koca # sağlık bakanlığı
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