Geceleri atıştırmak neden tehlikeli? Sağlıklı besinler bile risk taşıyor

King's College London Beslenme Bilimleri Bölümü’nden Profesör Sarah Berry, gece atıştırmalarına karşı uyarıyor. Araştırmalara göre insanların yaklaşık %30’u gece saat 21.00’den sonra atıştırma yapıyor. Profesör Berry, bu alışkanlığın “karın yağında artış, iltihaplanma ve kan lipit seviyelerinde olumsuz değişiklikler” ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

Berry, “İnsanların %30’u gece dokuzdan sonra atıştırıyordu. Gece geç saatlerde atıştırmanın olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu bulduk. Bu, çok sıkı kontrollü klinik deneylerden elde edilen diğer yayınlanmış araştırmalarla büyük ölçüde örtüşüyor” diye açıklıyor.

“SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK” BİLE TEHLİKELİ

Uzmanlara göre, gece geç saatte tüketilen atıştırmalıkların sağlıklı olup olmaması sonucu değiştirmiyor. Profesör Berry, “Sağlıklı atıştırmalıklar atıştırsanız bile bunun böyle olduğunu gördük” diyerek, yiyeceklerin zamanlamasının içeriğinden daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Beslenme biliminde bu alan “krono beslenme” olarak adlandırılıyor. Vücuttaki her hücrenin kendi biyolojik saatine sahip olduğunu belirten Berry, bu saatlerin gün ışığı ve yemek zamanlarıyla senkronize olması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde yiyeceklerin metabolizması değişiyor ve sağlığı olumsuz etkiliyor.

Gece 21.00’den sonra yapılan atıştırmalar, uzmanlara göre en kötü ihtimalle göbek çevresinde yağlanmaya yol açıyor. Bunun yanında daha yüksek iltihaplanma seviyeleri, kan lipitlerinde bozulma, kolesterol seviyelerinde düşme gibi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor.

Bu durum uzun vadede kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve kolesterol sorunları riskini artırıyor.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, gece geç saatlerde yemek yemekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle akşam 21.00’den sonra atıştırmamak, kalp ve damar sağlığını korumak açısından kritik önem taşıyor.

Gündüz saatlerinde dengeli öğünler tüketmek ve açlık hissini bu zamanlarda bastırmak, hem metabolizma sağlığı hem de kilo kontrolü açısından en doğru yaklaşım olarak görülüyor.